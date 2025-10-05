Λαμία: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων στο κέντρο της πόλης – Έσυραν κοπέλα από τα μαλλιά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λαμία: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων στο κέντρο της πόλης – Έσυραν κοπέλα από τα μαλλιά
ΦΩΤΟ αρχείου ΙΝΤΙΜΕ

Επεισοδιακό ήταν το βράδυ του Σαββάτου (04/10) στη Λαμία, όπου σημειώθηκε συμπλοκή ανηλίκων κοριτσιών, που φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, τουλάχιστον 4 κορίτσια πιάστηκαν στα χέρια, και κάποια στιγμή τα δύο από αυτά, έσυραν από τα μαλλιά μία κοπέλα, και την έριξαν με δύναμη στο πεζοδρόμιο.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ, και προσήγαγαν τρία κορίτσια, ενώ το τέταρτο τράπηκε σε φυγή. Οι ηλικίες τους είναι από 14 έως 16 ετών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του LamiaReport εκεί έφτασαν κι οι γονείς τους που εφόσον δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, δε θέλησαν να δοθεί συνέχεια.

Το ανησυχητικό είναι ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων, δεν ήταν το μοναδικό. Είχε προηγηθεί λίγο νωρίτερα, επεισόδιο μεταξύ αγοριών στην πλατεία Διάκου, ενώ στις 22:00’ ακολούθησε ένα ακόμη στα σκαλάκια της πλατείας Ελευθερίας, στο ύψος της οδού Ναυαρίνου. Και στις δύο περιπτώσεις, οι πρωταγωνιστές των επεισοδίων, εξαφανίστηκαν με την εμφάνιση των μοτοσυκλετιστών της ΔΙΑΣ.

Και τα τρία συμβάντα, δυστυχώς επιβεβαιώνουν την αύξηση των περιστατικών βίας μεταξύ ανηλίκων και στην πόλη της Λαμίας. Μάλιστα το τελευταίο διάστημα αυξάνονται τα περιστατικά και μεταξύ κοριτσιών, κάποια εκ των οποίων αναπαράγονται διαρκώς μέσω των social media.

