Η Τζίνα Αλιμόνου και ο πρώην σύντροφός της στο αστυνομικό τμήμα για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

Τζίνα Αλιμόνου

Στο αστυνομικό τμήμα Αγίας Παρασκευής, βρέθηκε το πρωί της Κυριακής (05/10) η ηθοποιός Τζίνα Αλιμόνου, μαζί με τον πρώην σύντροφό της, έπειτα από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στα Βριλήσσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στην Τζίνα Αλιμόνου δύο φορές, το βράδυ του Σαββάτου, και τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο ίδιος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή και παράνομη βία, χωρίς να είναι υπότροπος για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

Η ηθοποιός από την πλευρά της, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να προχωρήσει σε μήνυση εναντίον του, ούτε τη μεταφορά της σε ασφαλή δομή φιλοξενίας θυμάτων. Παράλληλα, αρνήθηκε ιατροδικαστική εξέταση και αστυνομική συνοδεία για την επιστροφή της στο σπίτι της. Επίσης, δεν επιθυμούσε να εγκαταστήσει το panic button.

