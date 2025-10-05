Συνελήφθη 25χρονος Τούρκος σε περιοχή της Αθήνας 

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, σε περιοχή της Αθήνας, 25χρονος υπήκοος Τουρκίας, για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά τα ναρκωτικά, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, η σύλληψη του 25χρονου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας μετά τη σύλληψη 27χρονου υπηκόου Τουρκίας την 03-10-2025 σε περιοχή της Ξάνθης για κατοχή πλήθους πυροβόλων όπλων.

Στο πλαίσιο αυτό, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη εντός οικίας, ενώ από τις επακόλουθες έρευνες σε αυτή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

γυάλινο βάζο που περιείχε φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού καθαρού βάρους -7- γραμμαρίων,

αυτοσχέδιο τσιγάρο, συνολικού βάρους -1,1- γραμμαρίου,

-2- συσκευασίες που περιείχαν φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού καθαρού βάρους -41- γραμμαρίων και

το χρηματικό ποσό των -750- ευρώ.

Σημειώνεται ότι, κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να δεσμεύσουν τον 25χρονο, αυτός αντιστάθηκε.

Οι κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.