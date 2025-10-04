Ξάνθη: Συνελήφθη 27χρονος Τούρκος με 25 πιστόλια – Βίντεο

Στη σύλληψη ενός 27χρονου Τούρκου  για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά τα όπλα, προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής, 3 Οκτωβρίου 2025, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε περιοχή της Ξάνθης.

Συγκεκριμένα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας, καθώς και από την επακόλουθη προανακριτική έρευνα, πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του ανωτέρω κατηγορούμενου, στην κατοχή και διακίνηση μεγάλου αριθμού πυροβόλων όπλων.

Για τον τερματισμό της δράσης του, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη μέσα σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης σε περιοχή της Ξάνθης, ενώ από τις επακόλουθες έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία και το όχημα που χρησιμοποιούσε, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν:

  • 25 πιστόλια, με αντίστοιχο αριθμό γεμιστήρων,
  • 950 ευρώ,
  • κινητό τηλέφωνο και κουτί συσκευής κινητού τηλεφώνου,
  • 3 πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας και κλειδί οχήματος.

Επιπλέον, κατασχέθηκε και το όχημα, ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων ενώ τα όπλα θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα

