Ηράκλειο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε 76χρονη από τον σύζυγό της – Απείλησε ότι θα σκοτώσει την γυναίκα την ώρα που τον είχαν συλλάβει 

«Από μηχανής θεός» για ηλικιωμένη γυναίκα αποδείχθηκε αστυνομικός, εκτός υπηρεσίας, ο οποίος περνώντας το πρωί της Παρασκευής από γειτονιά στο Ηράκλειο, άκουσε ουρλιαχτά, κλάματα και φωνές από διαμέρισμα.

Παράλληλα, ο ήχος από σπασίματα και την εκσφενδόνιση αντικειμένων προϊδέαζε ότι το επεισόδιο που εκτυλισσόταν σε σπίτι έπαιρνε ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ουδείς από τους περίοικους που είχαν συγκεντρωθεί στο δρόμο αντιδρούσε, ο αστυνομικός ωστόσο, με υψηλή αίσθηση καθήκοντος εντόπισε τον τόπο της βίας και επενέβη για να δει τί συμβαίνει, όπως μεταδίδει το Cretalive.

Ανοίγοντας την πόρτα, το στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ αντίκρισε έναν ηλικιωμένο που κρατούσε ένα πιάτο. Μόλις του αποκάλυψε την ιδιότητά του, ο 82χρονος πήγε να τον σπρώξει, όμως βρήκε την σθεναρή αντίσταση του αστυνομικού. Λίγο πιο δίπλα, μια 76χρονη γυναίκα, το θύμα του ηλικιωμένου συζύγου της, κοιτούσε έντρομη αλλά και ανακουφισμένη τον αστυνομικό που κυριολεκτικά τής έσωζε τη ζωή.

Ο αστυνομικός προσπάθησε να ηρεμήσει την άτυχη γυναίκα, ενώ ειδοποίησε συναδέλφους του που έσπευσαν στο σημείο, συλλαμβάνοντας τον 82χρονο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, ο εν λόγω άνδρας είναι υπότροπος, αφού και στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, φέρεται να έχει καταδικαστεί.

Το πιο σοκαριστικό είναι ότι αυτόπτες μάρτυρες αποκάλυψαν ότι ο 82χρονος, αποχωρώντας από τον τόπο του μαρτυρίου της συζύγου του με τις χειροπέδες στα χέρια, δεν δίστασε να απειλήσει την 76χρονη ότι θα τη σκοτώσει.

Την υπόθεση χειρίζεται το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.