Τηλεθέαση (4/10): Τα προγράμματα που ξεχώρισαν το βράδυ του Σαββάτου

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη του Σαββάτου (4/10).
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- SKAI – The Voice 25,9%
- ANT1 – Ελληνική ταινία: Νύχτα γάμου 11%
- ALPHA – Να με λες μαμά (Ε) 9,1%
- MEGA – Ελληνική ταινία: Μαριχουάνα Stop! 7,9%
- STAR – Ξένη ταινία: Ο μικροπόδαρος 5,4%
- OPEN – Ξένη ταινία: Άμστερνταμ 3,2%
Late Night
- SKAI – Ξένη ταινία: Οι καταφερτζήδες 12,3%
- ANT1 – Σέρρες (Ε) 7,4%
- STAR – Ξένη ταινία: Aquaman 6,5%
- ALPHA – Porto Leone (E) 6,2%
- MEGA – Πενήντα πενήντα (Ε) 5,6%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- SKAI – The Voice 18,3%
- ANT1 – Ελληνική ταινία: Νύχτα γάμου 12%
- ALPHA – Να με λες μαμά (Ε) 10%
- STAR – Ξένη ταινία: Ο μικροπόδαρος 7,7%
- MEGA – Ελληνική ταινία: Μαριχουάνα Stop! 7,5%
- OPEN – Ξένη ταινία: Άμστερνταμ 2,3%
Late Night
- STAR – Ξένη ταινία: Aquaman 9,6%
- ANT1 – Σέρρες (Ε) 8,8%
- SKAI – Ξένη ταινία: Οι καταφερτζήδες 6%
- ALPHA – Porto Leone (E) 5,1%
- MEGA – Πενήντα πενήντα (Ε) 5%