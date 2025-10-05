Τηλεθέαση (4/10): Τα προγράμματα που ξεχώρισαν το βράδυ του Σαββάτου

Τηλεθέαση (4/10): Τα προγράμματα που ξεχώρισαν το βράδυ του Σαββάτου

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη του Σαββάτου (4/10).

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • SKAI – The Voice 25,9%
  • ANT1 – Ελληνική ταινία: Νύχτα γάμου 11%
  • ALPHA – Να με λες μαμά (Ε) 9,1%
  • MEGA – Ελληνική ταινία: Μαριχουάνα Stop! 7,9%
  • STAR – Ξένη ταινία: Ο μικροπόδαρος 5,4%
  • OPEN – Ξένη ταινία: Άμστερνταμ 3,2%

Late Night 

  • SKAI – Ξένη ταινία: Οι καταφερτζήδες 12,3%
  • ANT1 – Σέρρες (Ε) 7,4%
  • STAR – Ξένη ταινία: Aquaman 6,5%
  • ALPHA – Porto Leone (E) 6,2%
  • MEGA – Πενήντα πενήντα (Ε) 5,6%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • SKAI – The Voice 18,3%
  • ANT1 – Ελληνική ταινία: Νύχτα γάμου 12%
  • ALPHA – Να με λες μαμά (Ε) 10%
  • STAR – Ξένη ταινία: Ο μικροπόδαρος 7,7%
  • MEGA – Ελληνική ταινία: Μαριχουάνα Stop! 7,5%
  • OPEN – Ξένη ταινία: Άμστερνταμ 2,3%

Late Night 

  • STAR – Ξένη ταινία: Aquaman 9,6%
  • ANT1 – Σέρρες (Ε) 8,8%
  • SKAI – Ξένη ταινία: Οι καταφερτζήδες 6%
  • ALPHA – Porto Leone (E) 5,1%
  • MEGA – Πενήντα πενήντα (Ε) 5%

17:44 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

