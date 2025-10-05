Θεσσαλονίκη: Σε δίκη παραπέμπεται η συνοδηγός από το τροχαίο δυστύχημα με θύμα την 21χρονη Έμμα

Εξελίξεις στην υπόθεση του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2022 στη Θεσσαλονίκη, και έχασε την ζωή της η 21χρονη Έμμα Καρυωτάκη.

Μετά την καταδίκη του οδηγού που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη φοιτήτρια, από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης οι δικαστικές αρχές παραπέμπουν σε δίκη και τη συνοδηγό του οχήματος, κατηγορώντας την για υπόθαλψη εγκληματία, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται ότι ο οδηγός είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, εγκατάλειψη τροχαίου και οδήγηση χωρίς άδεια, με ποινή 16 ετών και 6 μηνών κάθειρξη, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών.

Η συνοδηγός, που αρχικά απαλλάχθηκε από την κατηγορία συνέργειας, πλέον παραπέμπεται σε δίκη με την οικογένεια να απαιτεί δικαιοσύνη.