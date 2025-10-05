Νετανιάχου για Γάζα: Μέχρι να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, το υπόλοιπο σχέδιο δεν θα προχωρήσει

Νέα παρέμβαση από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος τόνισε ότι κανένα άλλο σημείο του σχεδίου εκεχειρίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα δεν θα προχωρήσει μέχρι να απελευθερωθεί και ο τελευταίος όμηρος.

Σε συνάντηση με μέλη του φόρουμ Gvura, το οποίο εκπροσωπεί οικογένειες Ισραηλινών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη Γάζα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ: «Μέχρι να εφαρμοστεί η πρώτη ρήτρα — η απελευθέρωση όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών — μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος σε ισραηλινό έδαφος, δεν θα περάσουμε σε κανέναν άλλο όρο».

O Nετανιάχου σημείωσε ότι αν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους ομήρους “μέχρι τη διορία που έχει θέσει ο πρόεδρος Τραμπ”, το Ισραήλ θα επιστρέψει στη φάση της επίθεσης στη Γάζα, «με την πλήρη υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων χωρών».

«Η πίεση του Τραμπ αυξάνεται», φέρεται να είπε στη συνάντηση διάρκειας 40 λεπτών στην Ιερουσαλήμ. «Ο Τραμπ δεν θα διστάσει να περιμένει περισσότερο από όσο έχει ήδη ορίσει. Αυτή τη φορά, είναι αποφασισμένος».

Ο Νετανιάχου δεσμεύθηκε επίσης ότι η Παλαιστινιακή Αρχή (PA) δεν θα διοικήσει τη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο.  «Κανένας εκπρόσωπος της Χαμάς ή της Παλαιστινιακής Αρχής δεν θα εμπλακεί στη διοίκηση της Γάζας», είπε, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.  Ο Νετανιάχου επιμένει τέλος ότι το Ισραήλ θα είναι υπεύθυνο για την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Αναχωρούν για Αίγυπτο οι  διαπραγματευτές

Εκπρόσωπος του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού δήλωσε σήμερα ότι οι ισραηλινοί διαπραγματευτές θα αναχωρήσουν απόψε για την Αίγυπτο για να συζητήσουν αύριο, Δευτέρα, με τη Χαμάς για «την απελευθέρωση των ομήρων».

«Η ομάδα θα αναχωρήσει απόψε με πρόγραμμα να αρχίσει αύριο τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε η Σος Μπεντροσιάν στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων αφιερωμένης στις εξελίξεις σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα, διευκρίνιζοντας ότι πρόκειται για «τεχνικές διαπραγματεύσεις».

Η εκπρόσωπος δήλωσε ακόμα ότι δεν υφίσταται κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μόνο μια προσωρινή διακοπή ορισμένων βομβαρδισμών.  Ο στρατός μπορεί να συνεχίσει να δρα στη Γάζα για αμυντικούς λόγους, δήλωσε η Σος Μπεντροσιάν.

 

