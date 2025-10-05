ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Κάθε Κυριακή η απόσταση με την πραγματικότητα και με τις κοινωνικές ανάγκες μεγαλώνει

Σφοδρή κριτική ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.  «Στην πλατεία Συντάγματος ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας, με την υγεία του να αρχίζει να κλονίζεται. Ο τραγικός πατέρας ζητά για να γίνει εκταφή του παιδιού του, test DNA και τοξικολογικές εξετάσεις. Για όλα αυτά ο κ. Μητσοτάκης δεν έγραψε ούτε λέξη», αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος, που σχολιάζει την εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού.

«Η Ευρωπαία Εισαγγελέας, κ. Κοβέσι, έκανε σοκαριστικές δηλώσεις για τη διαφθορά και τη διαπλοκή στην Ελλάδα, την ίδια στιγμή που η κυβερνητική πλειοψηφία αποκρύπτει από την Εξεταστική Επιτροπή τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για όλα αυτά ο κ. Μητσοτάκης δεν έγραψε ούτε λέξη.

Η ελληνική κυβέρνηση νομοθετεί στη Βουλή πράγματα που δεν αξίωσε ποτέ η τρόικα στις πιο σκληρές μέρες των μνημονίων, έναν νέο εργασιακό μεσαίωνα που καταστρατηγεί κάθε έννοια εργασιακών δικαιωμάτων, θεσπίζει την ασυδοσία και κάνει μεγάλο δώρο σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους. Για όλα αυτά ο κ. Μητσοτάκης δεν έγραψε ούτε λέξη.

27 Έλληνες πολίτες, χωρίς να έχουν παραβιάσει τη νομοθεσία του Ισραήλ βρίσκονται απαχθέντες κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου στα χέρια του Ισραηλινού κράτους. Για όλα αυτά ο κ. Μητσοτάκης δεν έγραψε ούτε λέξη. Όλοι γινόμαστε μάρτυρες κάθε μέρα της απαράδεκτης στάσης του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας μπροστά στην απροκάλυπτη βαρβαρότητα της δολοφονικής κυβέρνησης Νετανιάχου, ο οποίος δεν δίστασε να επιτεθεί στους εθελοντές του στολίσκου Global Sumud Flotilla, που το μόνο τους όπλο ήταν η αλληλεγγύη και όχι βόμβες και σφαίρες. Επιφύλαξε για τη χώρα μας το ρόλο του άφωνου κομπάρσου. Υποκλίνεται στο νόμο του ισχυρού. Επικίνδυνος και για τα δικά μας συμφέροντα. Αρνείται να χρησιμοποιήσει τον όρο «γενοκτονία», αλλά ταυτόχρονα αρνείται το ρόλο του ΟΗΕ, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και τις αποφάσεις τους. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Σέρνει τη χώρα μας σε μια ντροπιαστική στάση «Πόντιου Πιλάτου» μπροστά σε εγκλήματα πολέμου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει:

«Για άλλη μια Κυριακή ο κ. Μητσοτάκης ισχυρίζεται ότι ευθύνονται οι πολίτες που δεν καταλαβαίνουν τα οφέλη της οικονομικής του πολιτικής. Και επειδή δεν καταλαβαίνουν, τους έφτιαξε μια εφαρμογή μήπως και καταλάβουν. Για να καταλάβει ο κ. Μητσοτάκης το πρόβλημα της ακρίβειας στη χώρα μάλλον πρέπει να φτιαχτεί μια εφαρμογή η οποία θα εμφάνιζε στους πελάτες, καθώς ψωνίζουν στο sυper market, έναν ισοδύναμο λογαριασμό προ εξαμήνου, έναν πριν από ένα χρόνο και έναν προ πενταετίας και θα έστελνε και ένα αντίγραφο στο Μαξίμου. Αντίστοιχα για τα ενοίκια που έχουν εκτοξευτεί από 40% ως 70% την τελευταία πενταετία αλλά και τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που τα νοικοκυριά παρακολουθούν και συμμετέχουν σε ένα κερδοσκοπικό χρηματιστήριο. Ίσως έτσι καταλάβουν στο επικοινωνιακό επιτελείο του πρωθυπουργού πόσο έκτος τόπου και χρόνου είναι. Κάθε Κυριακή η απόσταση με την πραγματικότητα και με τις κοινωνικές ανάγκες μεγαλώνει».

 

 

17:31 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Κόντρες μεταξύ βουλευτών και μετά τη… σύνταξη

Σκληρή κόντρα και ανατροπή συσχετισμών στην Ένωση Τέως Βουλευτών – Ευρωβουλευτών, που απ...
15:52 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Παπασταύρου: «Τα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και αποτελούν άσκηση κυριαρχίας»

Στην εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος «Αμοργόραμα» με κεντρικό ομιλητή τον Πρωθυπουργό, κ...
15:30 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μ...
15:11 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Πρασιανάκης

Πέθανε, σε ηλικία 89 ετών, το πρωί της Κυριακής 5/10/2025, ο πρώην βουλευτής και νομικός Γιώργ...
