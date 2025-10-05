ΠΑΣΟΚ: «Καλωσορίζουμε τον κ. Βορίδη στην αλήθεια»

«Δεν είχαμε καμία αμφιβολία -ούτε εμείς ούτε ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε το καλοκαίρι μια άθλια αντιθεσμική παράσταση γελοιοποίησης του Κοινοβουλίου- ότι η κυβέρνηση και οι 157 βουλευτές της πλειοψηφίας εργαλειοποίησαν το άρθρο 86 για να εμποδίσουν τον έλεγχο των ποινικών ευθυνών των υπουργών τους, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής απαντώντας στη δήλωση του Μάκη Βορίδη.

«Ο κ. Βορίδης, με τη δήλωσή του, το επιβεβαιώνει και τον καλωσορίζουμε στην αλήθεια», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «βέβαια, ξεχνάει -γιατί προφανώς τον βολεύει- ότι η Βουλή δεν αποφάσισε ποτέ για τη μη παραπομπή του, καθώς μετά την αποχώρηση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη Βουλή».

Απευθυνόμενο προς τον πρώην υπουργό το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «ο πρωθυπουργός γνώριζε ότι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, πιθανότατα, θα ψήφιζαν υπέρ της παραπομπής σας, και για τον λόγο αυτόν τους απέσυρε από την αίθουσα της Βουλής με μια πρωτοφανή στα χρονικά αντισυνταγματική και κοινοβουλευτική μεθόδευση».

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «όλες αυτές οι απαράδεκτες αντικοινοβουλευτικές πρακτικές στόχευαν ακριβώς στη σημερινή ημερομηνία», «να ροκανίσουν δηλαδή τον χρόνο ως την 5η Οκτωβρίου». Ημερομηνία, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, που «όπως ρητά προειδοποιούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αν ως τότε δεν υπάρξει παραπομπή του κ. Βορίδη στο Δικαστικό Συμβούλιο, επέρχεται παραγραφή των ευθυνών που ενδεχόμενα προκύπτουν από την απόφαση που έλαβε ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να εκτινάξει κατά 1 εκατομμύριο τα στρέμματα των βοσκοτόπων, δημιουργώντας τον χώρο για να πέσουν οι “γαλάζιες ακρίδες” πάνω στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στήνοντας φάμπρικα μαϊμού ενισχύσεων».