ΠΑΣΟΚ: «Καλωσορίζουμε τον κ. Βορίδη στην αλήθεια»

Enikos Newsroom

πολιτική

ΠΑΣΟΚ: «Καλωσορίζουμε τον κ. Βορίδη στην αλήθεια»
Σαν σήμερα το 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ.

«Δεν είχαμε καμία αμφιβολία -ούτε εμείς ούτε ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε το καλοκαίρι μια άθλια αντιθεσμική παράσταση γελοιοποίησης του Κοινοβουλίου- ότι η κυβέρνηση και οι 157 βουλευτές της πλειοψηφίας εργαλειοποίησαν το άρθρο 86 για να εμποδίσουν τον έλεγχο των ποινικών ευθυνών των υπουργών τους, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής απαντώντας στη δήλωση του Μάκη Βορίδη.

«Ο κ. Βορίδης, με τη δήλωσή του, το επιβεβαιώνει και τον καλωσορίζουμε στην αλήθεια», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «βέβαια, ξεχνάει -γιατί προφανώς τον βολεύει- ότι η Βουλή δεν αποφάσισε ποτέ για τη μη παραπομπή του, καθώς μετά την αποχώρηση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη Βουλή».

Απευθυνόμενο προς τον πρώην υπουργό το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «ο πρωθυπουργός γνώριζε ότι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, πιθανότατα, θα ψήφιζαν υπέρ της παραπομπής σας, και για τον λόγο αυτόν τους απέσυρε από την αίθουσα της Βουλής με μια πρωτοφανή στα χρονικά αντισυνταγματική και κοινοβουλευτική μεθόδευση».

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «όλες αυτές οι απαράδεκτες αντικοινοβουλευτικές πρακτικές στόχευαν ακριβώς στη σημερινή ημερομηνία», «να ροκανίσουν δηλαδή τον χρόνο ως την 5η Οκτωβρίου». Ημερομηνία, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, που «όπως ρητά προειδοποιούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αν ως τότε δεν υπάρξει παραπομπή του κ. Βορίδη στο Δικαστικό Συμβούλιο, επέρχεται παραγραφή των ευθυνών που ενδεχόμενα προκύπτουν από την απόφαση που έλαβε ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να εκτινάξει κατά 1 εκατομμύριο τα στρέμματα των βοσκοτόπων, δημιουργώντας τον χώρο για να πέσουν οι “γαλάζιες ακρίδες” πάνω στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στήνοντας φάμπρικα μαϊμού ενισχύσεων».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσοι ερωτικοί σύντροφοι θεωρούνται πολλοί – Τι έδειξε νέα έρευνα;

Η εκθαμβωτική Bella Hadid επιστρέφει στην πασαρέλα μετά από θεραπεία – Τι είναι η νόσος του Lyme από την οποία έπασχε

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιες αλλαγές εξετάζονται για τις ασφαλιστικές εισφορές

Βουλή: Αύριο αναμένεται να κατατεθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2026 – Τι θα αναφέρει για ελαφρύνσεις και για εισοδημα...

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;

Πώς να κάνεις επανεκκίνηση του Android κινητού σου χωρίς το κουμπί λειτουργίας
περισσότερα
19:12 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: Τη Δευτέρα ο αγιασμός για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδo

Με τον καθιερωμένο αγιασμό, αρχίζουν αύριο Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025, οι εργασίες της Γ’...
18:48 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μαξίμου για το καλώδιο Ελλάδας Κύπρου – Αναμένονται ανακοινώσεις

Ολοκληρώθηκε η έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου.  Σύμφ...
17:31 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Κόντρες μεταξύ βουλευτών και μετά τη… σύνταξη

Σκληρή κόντρα και ανατροπή συσχετισμών στην Ένωση Τέως Βουλευτών – Ευρωβουλευτών, που απ...
17:15 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Κάθε Κυριακή η απόσταση με την πραγματικότητα και με τις κοινωνικές ανάγκες μεγαλώνει

Σφοδρή κριτική ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή την απεργία πείνας...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης