Κόντρες μεταξύ βουλευτών και μετά τη… σύνταξη

Σκληρή κόντρα και ανατροπή συσχετισμών στην Ένωση Τέως Βουλευτών – Ευρωβουλευτών, που αποτελεί το «συνδικαλιστικό» όργανο των συνταξιούχων βουλευτών. Το ΠΑΣΟΚ συγκρότησε «μέτωπο» με την ευρύτερη Αριστερά και από κοινού άλλαξαν τις ισορροπίες που είχαν διαμορφωθεί επί σειρά ετών με την κυριαρχία της ΝΔ, η οποία εμφανίστηκε διχασμένη, όπως αναφέρει η στήλη “Βηματοδότης”.

Την τελευταία 15ετία εκλεγόταν ανελλιπώς πρόεδρος ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Πυλαρινός (βουλευτής Επικρατείας με τη ΝΔ) που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Εν όψει της κάλπης, έγινε τεράστια κινητοποίηση και έτσι επί συνόλου 500 εγγεγραμμένων στην ψηφοφορία προσήλθαν 320 μέλη, όταν μέχρι το 2022 συμμετείχαν 50 έως 80 μέλη. Αν και το ψηφοδέλτιο ήταν ενιαίο, στηρίχθηκαν εκατέρωθεν συγκεκριμένοι υποψήφιοι και το προβάδισμα πήραν σε προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ , καθώς οι συσχετισμοί της σταυροδοσίας διαμορφώθηκαν ως εξής: 60%-30%-10%.

Η στήλη δημοσιεύει τα αναλυτικά αποτελέσματα τα οποία είναι: Ηλίας Παπαηλίας (182 ψήφοι), Ιωάννης Γιαννακόπουλος (184), Ανδρέας Μακρυπίδης (179), Κανέλλος Λάλος (175) και ο προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Γάκης (171), ο οποίος στηρίχθηκε από τους «πράσινους» και τούμπαλιν. Στους προερχόμενους από τη ΝΔ τις περισσότερες ψήφους συγκέντρωσε ο Γιώργος Καλαντζής (114), παρότι υπήρξε, σύμφωνα με το Βηματοδότη, έντονη κινητοποίηση από την Πειραιώς και τον επικεφαλής του Τομέα τέως Βουλευτών του κόμματος Θεόδωρο Σκρέκα, πατέρα του νυν γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.

Υποψήφιοι ήταν ακόμα οι Θεόδωρος Δαμιανός (111), Κώστας Καραμπίνας (102) και Νίκος Σαλαβράκος (79). Όμως υπήρξαν και ανεξάρτητες υποψηφιότητες πρώην νεοδημοκρατών, όπως ο Απόστολος Ανδρεουλάκος (37), ο Πέτρος Δούκας (38), ο Αθανάσιος Γιαννόπουλος (22) και ο Αναστάσιος Λιάσκος (18).

Μάλιστα, φαίνεται ότι δεν έλειψαν οι ενδο-νεοδημοκρατικές αιχμές, καθώς σε απάντηση της επίκρισης ότι είναι «διασπαστής» ένας από τους δεξιούς «αντάρτες» είπε στους άλλοτε ομοϊδεάτες του ότι «εσείς δεν είστε ΝΔ, είστε το… ΠΑΣΟΚ του Σημίτη». Για τη θέση του προέδρου ακούγεται το όνομα του Ηλία Παπαηλία.