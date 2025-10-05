Τσουκαλάς: Να πούμε χρόνια πολλά στον Μάκη Βορίδη που γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του – Απάντηση με αιχμές από τον πρώην υπουργό

«Σήμερα, 5 Οκτωβρίου, πρέπει να πούμε χρόνια πολλά γιατί είναι η μέρα που γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του ο κ. Βορίδης», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real Fm.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι «σήμερα φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία, εντός της οποίας παραγράφεται το αδίκημα του κ. Βορίδη που προκύπτει από την υπογραφή του στην αύξηση των στρεμμάτων κατά 1 εκατομμύριο το 2019». Σημείωσε ότι «η κυβέρνηση κατάφερε να σπαταλήσει τον χρόνο, να αρνηθεί την προανακριτική επιτροπή για μια από τις πράξεις του κ. Βορίδη, που κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ποινική διάσταση και ενδεχομένως θα οδηγούσε σε απόδοση ποινικών ευθυνών». «Δυστυχώς για την αλήθεια, ευτυχώς για τη Νέα Δημοκρατία σήμερα γιορτάζουμε την παραγραφή αδικημάτων που τελικά δεν θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη, επειδή όπως είπε η κυρία Κοβέσι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε το άρθρο 86 ακριβώς για να μη φτάσουν πολιτικά πρόσωπα στη δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Σχετικά με την αντιπαράθεση με τη ΝΔ για τον Νίκο Μπουνάκη, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «η απάντηση που έδωσε ο κ. Μπουνάκης είναι καθαρή: Ότι πρόκειται για 1 δήλωση στις 1.500 άρα δεν έχει σχέση με τη φάμπρικα των ΚΥΔ των “γαλάζιων” αγροτοσυνδικαλιστών. Επιπλέον αναφέρει ότι του προσκόμισαν το Ε9, το μισθωτήριο, πως ο ίδιος παραγωγός είχε κάνει σε προηγούμενο ΚΥΔ την ίδια δήλωση με τα ίδια στοιχεία την προηγούμενη χρονιά και είχε λάβει επιδότηση, και προχώρησε στην αίτηση. Ούτε βέβαια ο ίδιος έχει κάποιο όφελος από τη διαδικασία».

Ερωτηθείς για τη χθεσινή ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων επεσήμανε ότι «όποιο στέλεχος έχει εμπλοκή στο σκάνδαλο προφανώς και πρέπει να απομονωθεί. Αν έχει, όμως, εμπλοκή». Υπογράμμισε ότι «αυτό το έχει πει και το έχει κάνει πρώτος ο Νίκος Ανδρουλάκης», για να συμπληρώσει πως «είναι ξεκάθαρο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση στο ύφος και το ήθος με τη σημερινή Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ακόμη ότι «καλό, όμως, είναι κάθε στέλεχος, και ο δήμαρχος της Αθήνας, πριν τοποθετηθεί να περιμένει να ενημερωθεί από τον τομέα του κόμματος ή από το πρόσωπο που έχει ακουστεί το όνομά του για το ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ και τι έχει συμβεί πραγματικά». «Διαφορετικά», συνέχισε, «υπάρχει ο κίνδυνος η συνεχής προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία επειδή είναι σε πανικό χρησιμοποιεί και ψέματα και λάσπη, να πιάνει τόπο». «Εκτιμώ ότι πρέπει να είναι όλοι πιο προσεκτικοί και να περιμένουν με ψυχραιμία, γιατί μπορεί η πρόθεση να είναι καλή αλλά να γίνεται μια δήλωση και να χρησιμοποιείται μετά από την κυβέρνηση για να δημιουργηθούν εντυπώσεις», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Τσίπρα, σημείωσε: «Το ότι τα κόμματα δημιουργούνται από κάτω προς τα πάνω και δεν μπορούν να είναι προϊόντα παρασκηνιακών διαβουλεύσεων και επιδιώξεων συμφερόντων, συμφωνώ. Όταν κάτι γίνεται ερήμην σου, το σταματάς. Όπως έχουμε πει είναι ένα εσωτερικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ».

Τέλος, τόνισε ότι «μόνο η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ έχει φανεί ότι ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία και μόνο αυτή δημιουργεί όρους να δρομολογηθεί η πολιτική αλλαγή». «Γι’ αυτό βλέπουμε και αυτή τη λυσσαλέα επίθεση με συκοφαντίες και αντιπερισπασμούς, με ψέματα και λάσπη για να γλιτώσουν από τη δικαιοσύνη και όσα δήλωσε η Ευρωπαία εισαγγελέας».

Βορίδης: «Τίποτε δεν παρεγράφη, γιατί οι προτάσεις τους απερρίφθησαν επί της ουσίας»

Απάντηση στα όσα δήλωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς -«σήμερα, 5 Οκτωβρίου, πρέπει να πούμε χρόνια πολλά γιατί είναι η μέρα που γιορτάζει την παραγραφή των αδικημάτων του ο κ. Βορίδης»- έδωσε, με ανάρτησή του, ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

«Είδα πάλι μια εξυπνακίστικη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ περί παραγραφής των δήθεν αδικημάτων μου», σημειώνει εισαγωγικώς ο κ. Βορίδης και επιχειρηματολογεί ακολούθως επί της ουσίας: «Να το ξαναπώ (αλλά αυτή θα είναι η τελευταία φορά, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε): Θέμα παραγραφής ή εξαλείψεως αξιοποίνου τίθεται όταν μια υπόθεση δεν έχει κριθεί στην ουσία της.

Για τα αδικήματα που μου απέδιδε το ΠΑΣΟΚ και άλλα αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης, το αρμόδιο ποινικό Σώμα, δηλαδή η Βουλή, έκρινε και απέρριψε τις προτάσεις τους ως προδήλως αβάσιμες. Άρα τίποτε δεν παρεγράφη, γιατί οι προτάσεις τους απερρίφθησαν επί της ουσίας».

«Προφανώς, διαφωνούν με την απόφαση της Βουλής. Άλλη συζήτηση αυτή, που όμως έγινε και κρίθηκε. Παραγραφή δεν υπήρξε πάντως», καταλήγει, στην ανάρτησή του, ο πρώην υπουργός.