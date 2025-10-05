Απόπειρα βιασμού στην Αργυρούπολη: «Την τράβηξε κάτω, της έσκισε την μπλούζα…» – Συγκλονίζει ο σύζυγος του θύματος

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Αργυρούπολη νέο περιστατικό απόπειρας βιασμού, με θύμα μια 59χρονη γυναίκα, στην οποία φέρεται να επιτέθηκε ένας άνδρας έξω από το σπίτι της.

Το σοκαριστικό συμβάν σημειώθηκε όταν ο δράστης την πλησίασε αιφνιδιαστικά, της έσκισε τη μπλούζα και όπως κατήγγειλε η γυναίκα, κατέβασε το παντελόνι του, επιχειρώντας να τη βιάσει.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Ο σύζυγος του θύματος μίλησε στο Mega. «Πήγε η γυναίκα απέναντι να ψωνίσει, στο γυρισμό εδώ την βάλανε στη πόρτα μέσα, έριξε μια ματιά να πάρει κάτι ρεύματα κάτι τέτοια που έρχονται, της επιτέθηκε ο άλλος από πίσω, την τράβηξε κάτω, την καβάλησε από πάνω, της έσκισε την μπλούζα, της κατέβασε το παντελόνι μέχρι τα γόνατα κάτω και πήγε για απόπειρα βιασμού».

 

