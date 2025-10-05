Αργυρούπολη: Τρόμος για 59χρονη – Άνδρας επιχείρησε να την βιάσει έξω από το σπίτι της

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια 59χρονη γυναίκα, όταν – σύμφωνα με την καταγγελία της – ένας άνδρας, ηλικίας 20-25 ετών, επιχείρησε να τη βιάσει μέρα μεσημέρι, έξω από το σπίτι της, στην Αργυρούπολη.

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, το περιστατικό διαδραματίστηκε στην λεωφόρο Κύπρου. Ο δράστης της έσκισε την μπλούζα, την έριξε στην άσφαλτο και κατέβασε το παντελόνι του για να τη βιάσει.

Η γυναίκα σε κατάσταση σοκ, αντιστάθηκε και άρχισε να παλεύει, αναγκάζοντας τελικά τον επίδοξο βιαστή της, να τραπεί σε φυγή.

Η 59χρονη μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ελευθερίας και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου (ΤΔΕΕ), όπου κατέθεσε αναλυτικά όσα βίωσε.

 

