«Εκτός ορθόδοξης πνευματικής παραδόσεως» η γιόγκα και o διαλογισμός – Η Ιερά Μητρόπολη Καλαμαριάς καλεί τους πιστούς να μη συμμετέχουν σε… φεστιβάλ ευεξίας

Την αντίδραση της Ιεράς Μητρόπολης Καλαμαριάς προκάλεσε η διεξαγωγή του Wellness Festival Greece – Φεστιβάλ Ευεξίας Ελλάδας από τις 23 έως τις 26 Απριλίου, κάνοντας λόγο για «πρακτικές και διδασκαλίες από ανατολικές θρησκείες και εναλλακτικές μορφές “πνευματικότητας” (γιόγκα, διαλογισμός, ρέικι, σαμανισμός, αστρολογία), οι οποίες βρίσκονται εκτός της ορθόδοξης πνευματικής παραδόσεως».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του φεστιβάλ: «Πρόκειται για μια πολυδιάστατη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί στο Δημοτικό Θέατρο «Ναύαρχος Βότσης» και αγκαλιάζει τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευημερία, με δράσεις ανοιχτές σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας. Μέσα από ομιλίες, βιωματικά εργαστήρια, συνεδρίες γιόγκα και διαλογισμού, δράσεις αυτογνωσίας και καλλιτεχνικά δρώμενα, το Φεστιβάλ φιλοδοξεί να εμπνεύσει, να ενεργοποιήσει και να ενώσει».

Γι’ αυτό το λόγο η Ιερά Μητρόπολη Καλαμαριάς καλεί τους πιστούς να μην λάβουν μέρος στις εκδηλώσεις, ενώ παράλληλα εκφράζει τη θλίψη της για το γεγονός ότι το φεστιβάλ διοργανώνεται υπό την αιγίδα του δήμου.

Η ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Καλαμαριάς

«Μέ ἀφορμή τή διοργάνωση τοῦ «Wellness Festival Greece», πού πραγματοποιεῖται στήν περιοχή μας, ἡ Ἱερά Μητρόπολη θεωρεῖ καθῆκον της νά ἐνημερώσει ὑπεύθυνα τούς πιστούς καί νά ἐπιστήσει ἰδιαιτέρως τήν προσοχή τους.

Ἡ Ἐκκλησία δέν στρέφεται κατά προσώπων ἤ φορέων, ἀλλά ἔχει τήν εὐθύνη νά διαφυλάσσει τήν ἀλήθεια τῆς πίστεως καί ὑποχρέωση νά τήν ἐκφράζει ὅταν μέ ὁποιοδήποτε τρόπο κάποιοι ἐπιφέρουν σύγχυση ὡς πρός αὐτήν.

Φυσικά, κατά τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ, δέν κρίνουμε ἀνθρώπους· διακρίνουμε ὅμως πνευματικές κατευθύνσεις, ὅταν αὐτές εἶναι ἐπιζήμιες γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

Ἀπό τό πρόγραμμα τῆς ἐκδήλωσης διαπιστώνεται ὅτι περιλαμβάνονται πρακτικές καί διδασκαλίες προερχόμενες ἀπό ἀνατολικές θρησκεῖες καί ἐναλλακτικές μορφές «πνευματικότητας» (γιόγκα, διαλογισμός, ρέικι, σαμανισμός, ἀστρολογία κ.ἄ.), οἱ ὁποίες βρίσκονται ἐκτός τῆς ὀρθόδοξης πνευματικῆς παραδόσεως.

Ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀληθινή στήριξη τοῦ ἀνθρώπου δέν θεμελιώνονται σέ τέτοιες πρακτικές, πού εἶναι ξένες στήν Ὀρθόδοξη παράδοσή μας, ἀλλά ἀποτελοῦν καρπό τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, διά τῶν Μυστηρίων Της.

Γιά τόν λόγο αὐτό, ἡ Ἱερά Μητρόπολη συνιστᾶ μέ σαφήνεια στούς πιστούς νά μήν συμμετέχουν σέ ἐκδηλώσεις αὐτοῦ τοῦ χαρακτῆρα, ἐκφράζει δέ τή θλίψη της, διότι ἡ ἐκδήλωση αὐτή βρίσκεται ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς τῆς πόλεώς μας.

Καλοῦμε ὅλους νά παραμένουν σταθεροί στήν ἐκκλησιαστική ζωή, ὅπου προσφέρεται ἡ ἀληθινή εἰρήνη καί ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ».