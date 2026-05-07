Γάζα: Νεκρός από ισραηλινό πλήγμα ο γιος του ηγέτη της Χαμάς – Σε «τέλμα» η δεύτερη φάση της εκεχειρίας

Από τα τραύματα που υπέστη σε ισραηλινό πλήγμα στην Πόλη της Γάζας την Τετάρτη, έχασε τη ζωή του ο Αζάμ Χαλίλ αλ-Χάγια, γιος του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, σύμφωνα με πηγές του νοσοκομείου Αλ-Σίφα που μίλησαν στο Al Jazeera Arabic.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο ηγέτης της Χαμάς είχε επιβεβαιώσει τον σοβαρό τραυματισμό του γιου του, δηλώνοντας πως η κατάστασή του ήταν κρίσιμη μετά την επίθεση στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η είδηση του θανάτου του Αζάμ αλ-Χάγια ήρθε να επιβεβαιώσει τις αρχικές αναφορές παλαιστινιακών μέσων ενημέρωσης, παρά την αρχική προσπάθεια του πατέρα του να διατηρήσει χαμηλούς τόνους για την κατάσταση της υγείας του.

Breaking | Azzam Khalil Al-Hayya, son of Hamas leader in Gaza Khalil Al-Hayya, has succumbed to injuries sustained in an Israeli strike near the Jabalia bus stop in Gaza City last night. pic.twitter.com/Li9MHQ5n0K — Quds News Network (@QudsNen) May 7, 2026



Μιλώντας στο δίκτυο Al Jazeera, ο Χαλίλ αλ-Χάγια εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Ισραήλ, κατηγορώντας το ότι «εξεγείρεται» ενάντια στις διπλωματικές συμφωνίες.

«Το μήνυμα του Ισραήλ είναι ότι κανείς δεν εξαιρείται από τις επιθέσεις και ότι ολόκληρος ο πληθυσμός αποτελεί στόχο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αλ-Χάγια υποστήριξε ότι οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα —η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα και την ανασυγκρότηση της περιοχής— παραμένουν σε τέλμα λόγω της «πεισμονής» του Ισραήλ.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στα εμπόδια που τίθενται στη λειτουργία της τεχνοκρατικής επιτροπής (Παλαιστινιακή Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας), η οποία προορίζεται να αναλάβει τη διακυβέρνηση του θύλακα.

«Είναι δυνατόν να προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση όταν δεν επιτρέπεται η είσοδος στην τεχνοκρατική επιτροπή;», διερωτήθηκε ο ηγέτης της Χαμάς.

Καταλήγοντας, ο Αλ-Χάγια κατηγόρησε το Ισραήλ ότι απέτυχε να εφαρμόσει ακόμη και την πρώτη φάση της εκεχειρίας, καλώντας τη διεθνή κοινότητα και τις ΗΠΑ να παρέμβουν.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και οι μεσολαβητές πρέπει να αναγκάσουν το Ισραήλ να συμμορφωθεί με τις συμφωνίες προτού μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς τις επόμενες φάσεις», τόνισε.

Με πληροφορίες από: Haaretz, Al Jazeera