ΣΥΡΙΖΑ: Η Νέα Δημοκρατία σέβεται τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς; Ναι ή όχι;

«Η Σοφία Βούλτεψη από τη συχνότητα της ΕΡΤnews επιτέθηκε με σκαιό τρόπο για ακόμη μια φορά στην Ευρωπαία Εισαγγελέα με αφορμή τη παρουσία της στη χώρα. Την χαρακτήρισε «απαράδεκτη», χαρακτήρισε «ξενομανία» την επίκληση της έρευνας της από την αντιπολίτευση, είπε «να πάει στη χώρα της να αλλάξει το άρθρο 86», ενώ υπονόησε σαφώς ότι η έρευνα της στην Ελλάδα γίνεται με δόλο», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του με τίτλο «Η Νέα Δημοκρατία σέβεται τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς; Ναι ή όχι;»

«Τελικά, η κ. Κοβέσι γκρέμισε το αφήγημα της αντιπολίτευσης όπως μας είπε το Μαξίμου ή ερευνά με δόλο τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Η Ελλάδα σέβεται τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ή όποιον δε τί συμφέρει θέλει να τον στείλει πίσω στη χώρα του; Η ΝΔ και ο κος Μητσοτάκης προσωπικά συμμερίζονται τις κρίσεις που έκανε η κ. Βούλτεψη δημόσια ή θα παίξουν πάλι το παιχνίδι των δύο γραμμών;» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.