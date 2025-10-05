ΣΥΡΙΖΑ: Η Νέα Δημοκρατία σέβεται τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς; Ναι ή όχι;

Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Η Σοφία Βούλτεψη από τη συχνότητα της ΕΡΤnews επιτέθηκε με σκαιό τρόπο για ακόμη μια φορά στην Ευρωπαία Εισαγγελέα με αφορμή τη παρουσία της στη χώρα. Την χαρακτήρισε «απαράδεκτη», χαρακτήρισε «ξενομανία» την επίκληση της έρευνας της από την αντιπολίτευση, είπε «να πάει στη χώρα της να αλλάξει το άρθρο 86», ενώ υπονόησε σαφώς ότι η έρευνα της στην Ελλάδα γίνεται με δόλο», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του με τίτλο «Η Νέα Δημοκρατία σέβεται τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς; Ναι ή όχι;»

«Τελικά, η κ. Κοβέσι γκρέμισε το αφήγημα της αντιπολίτευσης όπως μας είπε το Μαξίμου ή ερευνά με δόλο τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Η Ελλάδα σέβεται τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ή όποιον δε τί συμφέρει θέλει να τον στείλει πίσω στη χώρα του; Η ΝΔ και ο κος Μητσοτάκης προσωπικά συμμερίζονται τις κρίσεις που έκανε η κ. Βούλτεψη δημόσια ή θα παίξουν πάλι το παιχνίδι των δύο γραμμών;» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσοι ερωτικοί σύντροφοι θεωρούνται πολλοί – Τι έδειξε νέα έρευνα;

Η εκθαμβωτική Bella Hadid επιστρέφει στην πασαρέλα μετά από θεραπεία – Τι είναι η νόσος του Lyme από την οποία έπασχε

Υπεγράφη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για εργαζόμενους – Ποιους αφορά

Μετρό Θεσσαλονίκης: Αλλάζει από αύριο το πρόγραμμα των δρομολογίων – Όλες οι λεπτομέρειες

Cory Doctorow: «Η βιομηχανία της AI οδεύει προς κατάρρευση» – Τι δήλωσε ο διάσημος συγγραφέας

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
21:31 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Κωνσταντοπούλου: Δώστε την εντολή να μάθει ο Πάνος Ρούτσι, πώς πέθανε το παιδί του

«Το μήνυμά μου είναι προς τον κ. Μητσοτάκη τον κ. Φλωρίδη και τους δικαστικούς πού υπακούν στι...
20:50 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Ο Τσίπρας πήγε για μπύρα με Έλληνες φοιτητές στη Σορβόνη – «Τελικά, μάλλον εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες»

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε συνάντηση με Έλληνες φοιτητές στη Σορβόννη, μετά την ομιλία του, με τους...
20:17 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Βελόπουλος: Η μόνη λύση είναι να βουλιάξουμε το Πίρι Ρέις, όπως έκαναν οι πρόγονοί μας με τον ναύαρχο Κουντουριώτη

«Οι σοβαρές καταγγελίες του προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη για σκοτεινές μεθοδεύσεις ...
19:12 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: Τη Δευτέρα ο αγιασμός για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδo

Με τον καθιερωμένο αγιασμό, αρχίζουν αύριο Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025, οι εργασίες της Γ’...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης