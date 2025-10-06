Ευγενία Ξυγκόρου: «Ήμουν σίγουρη μέσα στο κεφάλι μου ότι θα τα καταφέρω»

Με αφορμή τη νέα σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» στον Alpha, η Ευγενία Ξυγκόρου έδωσε συνέντευξη στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου. Μεταξύ άλλων, μάλιστα, η γοητευτική ηθοποιός αναφέρθηκε στα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα και στην αυστηρότητα που την διακρίνει σαν προσωπικότητα.

Νομίζω ότι η πρώτη φορά που τα είχαμε πει ήταν το 2018, στην πρώτη τηλεοπτική δουλειά σου, την «Επιστροφή». Περίμενες αυτή τη διαδρομή;

Δεν έχω, δυστυχώς, το θράσος της ηρωίδας μου (σ.σ. στη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Alpha). Όμως ήμουν σίγουρη μέσα στο κεφάλι μου ότι θα τα καταφέρω. Και ξέρεις, δεν είναι εύκολο, υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι ηθοποιοί εκεί έξω που προσπαθούν και παλεύουν.

Τώρα, κοιτάζοντας και τις δουλειές που έχω κάνει, δεν περίμενα ότι θα μου συμβούν αυτά τα πράγματα. Δεν πίστευα ότι θα κάνω τόσο ακραίους ρόλους. Φέτος, για παράδειγμα, σκέφτομαι ότι η Πολυξένη είναι ένας ρόλος που ήθελα πάντα να κάνω.

Είσαι αυστηρή με τον εαυτό σου;

Ανάλογα με τις μέρες. Προσπαθώ να μην είμαι, αλλά ορισμένες φορές δεν τα καταφέρνω.