Ιβάν Σβιτάιλο για τον θάνατο του πατέρα του: «Με την απώλειά του βρέθηκα σε μια καθίζηση…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ιβάν Σβιτάιλο
Φωτογραφία: Instagram/

Καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού ήταν το μεσημέρι της Κυριακής (5/10) ο Ιβάν Σβιτάιλο. Ο ταλαντούχος ηθοποιός, τον οποίο φέτος παρακολουθούμε στην επιτυχημένη δραματική σειρά του ALPHA «Να με λες μαμά», κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του αναφέρθηκε και στην απώλεια του πατέρα του, και στον σημαντικό ρόλο που έπαιξε η σύζυγός του τότε.

Μιλώντας για τον θάνατο του πατέρα του, ο Ιβάν Σβιτάιλο είπε ότι: «Με την απώλεια του πατέρα μου βρέθηκα σε μια καθίζηση, βυθίστηκα σε κάποια πράγματα που έπρεπε εγώ να επεξεργαστώ, να κάνω μία επανεκκίνηση για να αποφασίσω αν θέλω να προχωρήσω ή αν θέλω να παραμείνω σε ένα μόνιμο σκοτάδι. Αυτό βέβαια συνέβη λόγω του ότι είχα κόψει και τον χορό, ήταν πολύ δύσκολη η μετάβαση αυτή. Δηλαδή από την απόλυτη κίνηση στην απόλυτη ακινησία…».

Ακόμα, ο γνωστός ηθοποιός εξομολογήθηκε πως: «Η γυναίκα μου ήταν η δύναμή μου και ήταν ο λόγος που έγινε γυναίκα μου και που κάναμε δύο παιδιά. Ήταν ένας συνοδοιπόρος που πρώτη φορά ένιωσα ότι πρέπει να το εκτιμήσω, να τη σεβαστώ και είχα την ευκαιρία να σηκωθώ».

