Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025: Σκορπιοί, μυστικά και αποκαλύψεις έρχονται γύρω σας

Τι θα συμβεί σήμερα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (06/10/2025)

Κριός

Κριέ, πράγματα που έχεις αγνοήσει έρχονται στην επιφάνεια με δύναμη. Μυστικά, επιθυμίες, χρέη και κρυμμένες αλήθειες πρέπει να τα κοιτάξεις.

Είσαι σαν ντετέκτιβ: πρέπει να ψάξεις όλες τις σκοτεινές γωνίες. Τι θα βρεις; Ποια μέρη του εαυτού σου είσαι έτοιμος να αποδεχτείς; Αν το κάνεις, θα ενθουσιαστείς και θα αλλάξεις.

Ταύρος

Ταύρε, οι ρόλοι που έπαιζες και οι κανόνες που ακολουθούσες σπάνε. Οι συζητήσεις σήμερα είναι πιο πολύ σαν εξομολογήσεις παρά σαν απλή κουβέντα.

Κάποιος δικός σου μπορεί να σου δείξει μια κρυφή πλευρά, ή παλιά θέματα στις σχέσεις σου να επανέλθουν. Μπορεί να μπεις στον πειρασμό να το αποφύγεις με γοητεία ή ρουτίνα.

Πρέπει να είσαι τόσο ειλικρινής στις σχέσεις σου που να νιώθεις ότι αυτό σε απορροφούν εντελώς. Εκεί βρίσκεται η αληθινή οικειότητα.

Δίδυμος

Δίδυμε, τα εσωτερικά μυστήρια που σε απασχολούν κρυφά βγαίνουν στην επιφάνεια σαν καπνός. Το μυαλό σου τρέχει, ναι, αλλά έχει λόγο.

Τα στοιχεία που κυνηγάς σήμερα μπορεί να σου φέρουν αποκαλύψεις που θα αλλάξουν όλα όσα νόμιζες. Ο κόσμος είναι πιο πολύπλοκος απ’ ό,τι φαίνεται, και σου δίνουν τον χάρτη για ό,τι είναι κρυμμένο από κάτω. Ακολούθησέ τον.

Καρκίνος

Καρκίνε, οι αλήθειες σήμερα θα σου έρθουν σαν μικρά σημάδια που σε σπρώχνουν προς πράγματα που ίσως φοβάσαι να δεις. Όμως, η καρδιά ξέρει.

Τα κρυφά σχέδια κάποιου, ή οι δικές σου κρυμμένες επιθυμίες, μπορεί να βγουν στην επιφάνεια. Θέλεις να κρυφτείς, αλλά ο δρόμος σου θέλει θάρρος.

Στα αόρατα (ή «στα κρυφά») θα βρεις το κλειδί για το τι συμβαίνει πραγματικά.

Λέων

Λέοντα, η αλήθεια λάμπει, ακόμα κι αν πονάει. Ό,τι ήταν κρυφό στις σχέσεις σου, ό,τι αποφεύγατε να συζητήσετε, τώρα βγαίνει στο φως.

Σήμερα, η ευαισθησία σου είναι το κλειδί—μόνο η γοητεία δεν φτάνει. Πες αυτά που δεν λέγονται, γίνε ειλικρινής, και θα δεις τους σημαντικούς δεσμούς σου να βαθαίνουν και να γίνονται κάτι σπάνιο και αληθινό. Η μάσκα έπεσε.

Παρθένος

Παρθένε, μπορεί να βλέπεις και να νιώθεις πράγματα που οι άλλοι δεν προσέχουν. Μια μικρή παρατήρηση μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

Μόνο η λογική δεν φτάνει, γι’ αυτό άφησε τη διαίσθησή σου να σε καθοδηγήσει. Αυτό που θα ανακαλύψεις τώρα θα σου δώσει πολύτιμη γνώση για το μέλλον. Κοίτα πίσω από την επιφάνεια.

Ζυγός

Ζυγέ, οι σχέσεις θέλουν θάρρος, και αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι άβολο.

Κάποιος δικός σου μπορεί να σου δείξει μια πλευρά που δεν ήξερες, ή εσύ μπορεί να πεις πράγματα που κρατάς μέσα σου πολύ καιρό. Μίλα ανοιχτά για ό,τι είναι σημαντικό.

Αυτή είναι η αληθινή σύνδεση—όταν τολμάς να είσαι ειλικρινής. Μέσα από αυτό, θα δεις και πλευρές του εαυτού σου που δεν ήξερες ότι υπήρχαν.

Σκορπιός

Σκορπιέ, το μυαλό σου τραβάει όλα τα κρυφά και απαγορευμένα πράγματα. Σήμερα, έχεις δύναμη απλώς και μόνο επειδή βλέπεις και τολμάς να ψάξεις ό,τι οι άλλοι φοβούνται.

Μυστικά και αποκαλύψεις έρχονται γύρω σου και ζητούν να κάνεις κάτι.

Είσαι ο ερευνητής που μετατρέπει τις πληροφορίες σε δύναμη. Είσαι έτοιμος να πεις αυτά που οι άλλοι δεν τολμούν και να ακούσεις όσα οι άλλοι αποφεύγουν;

Τοξότης

Τοξότη, οι παλιές σου ιδέες για το τι είναι δυνατό αλλάζουν εντελώς.

Τώρα έχεις την ευκαιρία να δεις τη ζωή σου από άλλο σημείο και να καταλάβεις ποια είναι τα κρυφά θεμέλιά της. Αυτό που θα βρεις μπορεί να σε μπερδέψει, να σε ενθουσιάσει, ή να σε κάνει να νιώσεις άβολα. Όμως, σου δίνει ελευθερία. Η περιπέτεια βρίσκεται στο να ψάξεις βαθιά.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, σήμερα η δύναμη είναι ήσυχη και έξυπνη. Λειτουργεί μέσα από το να καταλαβαίνεις τα πράγματα. Κρυφά σχέδια και ευκαιρίες που ακούγονται σαν ψίθυροι είναι γύρω σου.

Μην προσπαθήσεις να τα περάσεις με το ζόρι. Αυτό που είναι κρυμμένο μπορεί να φαίνεται άβολο, αλλά είναι το κλειδί σου για να πετύχεις.

Σήμερα, παρατήρησε, άκου και δράσε μόνο όταν η στιγμή είναι σωστή. Η στρατηγική είναι ο καλύτερος φίλος σου.

Υδροχόος

Υδροχόε, ποιες σχέσεις ή δουλειές βοηθούν το νέο σου όραμα και ποιες πρέπει να αφήσεις; Όταν απομακρύνεις ό,τι δεν σου ταιριάζει, δημιουργείς χώρο για ό,τι είναι σημαντικό και πρωτότυπο.

Σήμερα χρειάζεται να έχεις θάρρος: οι επιλογές σου μπορούν να φέρουν μεγάλες ευκαιρίες. Μην κρατάς αυτά που «πεθαίνουν», αγκάλιασε την ελευθερία να ανανεωθείς.

Ιχθύες

Ιχθύες, τα κρυφά πράγματα φαίνονται, και νιώθεις αλήθειες που οι άλλοι δεν μπορούν να καταλάβουν. Μπορεί να σε οδηγήσουν σε ανακαλύψεις που θα αλλάξουν τη ζωή σου. Ο κόσμος δεν είναι όπως φαίνεται—εσύ νιώθεις τον κρυφό του παλμό.

Το να απομονωθείς είναι εύκολο, αλλά το να δράσεις είναι αυτό που φέρνει τη μεταμόρφωση. Εμπιστεύσου αυτό που νιώθεις και το ένστικτό σου. Άφησε τις αποκαλύψεις να σε οδηγήσουν σε μεγάλες δυνατότητες.