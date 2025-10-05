Τα 3 ζώδια που επιτέλους νιώθουν λίγη ηρεμία – «Έχουμε σκοπό, κατεύθυνση και προχωράμε μπροστά»

Στις 5 Οκτωβρίου 2025, τρία ζώδια αισθάνονται επιτέλους γαλήνη στο μυαλό τους. Η Σελήνη στον Κριό μας δείχνει τι ακολουθεί, απομακρύνοντας την αμφιβολία και τη σύγχυση. Για τρία ζώδια, αυτή είναι μια στιγμή προετοιμασίας. Το σύμπαν δείχνει τον δρόμο, και είναι στο χέρι μας να δείξουμε την προσοχή που χρειάζεται.

Αυτή την ημέρα, η σαφήνεια έρχεται μέσα από τη δράση. Κάναμε τη δουλειά που χρειαζόταν. Ελπίζαμε για καθοδήγηση, και τώρα έχουμε σκοπό, κατεύθυνση και γαλήνη στο μυαλό μας. Είναι, πράγματι, μια καλή μέρα.

Για τρία ζώδια, το μονοπάτι μπροστά τους γίνεται ορατό, και η αυτοπεποίθηση να το ακολουθήσουν έρχεται φυσικά. Αισθανόμαστε εμπνευσμένοι και ενθουσιασμένοι να πάμε όπου μας οδηγεί.

Τα 3 ζώδια που επιτέλους νιώθουν λίγη ηρεμία, σήμερα 5 Οκτωβρίου

Τοξότης

Υδροχόος

Ιχθύες

Τοξότης

Η Σελήνη που περνάει στον Κριό σου δίνει τη σαφήνεια που επιθυμούσες και την ώθηση να την αξιοποιήσεις στο έπακρο. Στις 5 Οκτωβρίου, θα συνειδητοποιήσεις ακριβώς ποια ζητήματα χρειάζονται την προσοχή σου, και το σύμπαν είναι εδώ για να σε βοηθήσει να εστιάσεις σε όσα χρειάζεται με ανανεωμένη ενέργεια.

Αυτή η φάση της Σελήνης ενθαρρύνει τη δράση, Τοξότη, και δεδομένου ότι έχεις την ενέργεια και την ώθηση, είσαι απόλυτα έτοιμος γι’ αυτήν. Θα ξέρεις επίσης ποιο βήμα πρέπει να κάνεις στη συνέχεια, και αυτό είναι ένα υπέροχο συναίσθημα.

Οι περισπασμοί εξαφανίζονται, και αυτό που μένει είναι σκοπός και κατεύθυνση. Δεν είσαι χαμένος, ούτε υπήρξες ποτέ. Απλώς ξέφυγες λίγο για κάποιο διάστημα. Υπήρχαν πράγματα που σου είχαν αποσπάσει την προσοχή. Αλλά στις 5 Οκτωβρίου, νιώθεις πως έχεις κίνητρο και είσαι πανέτοιμος να επιστρέψεις ξανά στη δράση.

Υδροχόος

Υδροχόε, ξέρεις πού θέλεις να φτάσεις και έχεις ένα ξεκάθαρο σχέδιο. Έχεις και όραμα. Άρα, από ό,τι φαίνεται, όλα είναι έτοιμα να προχωρήσουν. Η Σελήνη στον Κριό λειτουργεί ως πραγματικός κινητήρας στη ζωή σου, δείχνοντάς σου ότι μπορείς να πάρεις μερικές από αυτές τις «τρελές» ιδέες σου και να δημιουργήσεις κάτι σπουδαίο.

Η 5η Οκτωβρίου είναι η μέρα για δράση όσον σε αφορά, και αυτό δεν είναι αστείο, Υδροχόε. Ήρθε η ώρα να αναλάβεις δράση και να δείξεις στον κόσμο τι πραγματικά αξίζεις.

Τέρμα η αναβλητικότητα, Υδροχόε. Ήρθε η στιγμή να αφήσεις την τεμπελιά στο… σπίτι. Εκμεταλλεύσου αυτήν την ενέργεια του Κριού και προχώρα με θάρρος. Σε περιμένουν ευκαιρίες, οπότε κάνε το καλύτερο δυνατό και προχώρα μπροστά.

Ιχθύες

Η Σελήνη στον Κριό καθαρίζει την ατμόσφαιρα και σου δείχνει πού πρέπει να κατευθυνθείς, αγαπητέ Ιχθύ. Στις 5 Οκτωβρίου, θα νιώσεις ένα κύμα ενθουσιασμού και αποφασιστικότητας που θα σε ωθήσει να προχωρήσεις δυναμικά μπροστά. Συμβαίνει, και συμβαίνει τώρα.

Αισθάνεσαι ιδιαίτερα γενναίος σε αυτό το σημείο της ζωής σου και δεν μπορείς να αντισταθείς στην επιθυμία να κάνεις αλλαγές, γνωρίζοντας ότι θα εξελιχθούν υπέρ σου. Και έχεις δίκιο, οπότε ανάλαβε δράσεη και κάνε το άλμα. Τα πράγματα πηγαίνουν καλά για σένα, Ιχθύ. Για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό, η καρδιά σου και ο σκοπός σου είναι σε συμφωνία.

Αυτή την ημέρα, καθώς η Σελήνη περνάει στον Κριό, δεν βλέπεις τίποτα να στέκεται εμπόδιο στο δρόμο σου. Ακόμα κι αν υπήρχε κάποιο εμπόδιο, δεν θα ήταν πρόβλημα. Μπορείς να το αντιμετωπίσεις, και θα το κάνεις με στυλ και χάρη.