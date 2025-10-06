Νέα Υόρκη: Εκατοντάδες πιστοί ευλόγησαν τα… αγαπημένα τους ζώα – Καμήλες, παπαγαλάκια και άλογα κατέκλυσαν καθεδρικό ναό

Μια εκκλησία στη Νέα Υόρκη γέμισε το πρωί της Κυριακής από… γαβγίσματα, χλιμιντρίσματα και τιτιβίσματα, καθώς εκατοντάδες κάτοικοι της πόλης συνέρρευσαν στον καθεδρικό ναό του St. John the Divine στο Μανχάταν για την ετήσια «Ευλογία των Ζώων» — μια από τις πιο ιδιαίτερες και αγαπημένες παραδόσεις της πόλης, όπου ευλογείται κάθε κατοικίδιο ζώο και πλάσμα.

Το ετήσιο αυτό τελετουργικό, που πραγματοποιείται εδώ και δεκαετίες, τιμά τη γιορτή του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, προστάτη των ζώων, του περιβάλλοντος και της οικολογίας.

Η τελετή ξεκίνησε με την «Πομπή των Ζώων», στην οποία συμμετείχαν μια καμήλα, ένα άλογο, μια αγελάδα, ένα φίδι, πουλιά και ένα μικρό πόνι, προτού οι ιερείς ευλογήσουν κατοικίδια όλων των ειδών στον προαύλιο χώρο του καθεδρικού ναού.

«Νομίζω πως ο κόσμος ενθουσιάζεται πολύ όταν βλέπει ότι τα κατοικίδιά του είναι ευπρόσδεκτα σε αυτόν τον χώρο και ότι λαμβάνουν ευλογία», δήλωσε στη New York Post η εκτελεστική διευθύντρια προγραμμάτων του ναού, Λόρα Μπόσλι.

«Κάποιες φορές έχουμε ανθρώπους των οποίων τα ζώα δεν μπορούν να έρθουν μαζί τους επειδή είναι άρρωστα ή έχουν πρόσφατα πεθάνει, και τότε φέρνουν φωτογραφίες τους – και οι ιερείς μας ευλογούν τη μνήμη τους», εξήγησε.

Ωστόσο, ο Τζον Ντι Λεονάρντο, από την οργάνωση Humane Long Island, εξέφρασε τη διαφωνία του. «Η εκμετάλλευση των ζώων για ψυχαγωγία διδάσκει στους πιστούς όλα τα λάθος μηνύματα σχετικά με την υπεύθυνη φροντίδα των ζώων», είπε στην Post, προσθέτοντας πως καλεί την εκκλησία «να τιμήσει τον προστάτη των ζώων την επόμενη χρονιά, δεσμευόμενη να σταματήσει να προσλαμβάνει ζώα για ψυχαγωγικούς σκοπούς».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Noel Y. Calingasan • NYC (@nyclovesnyc)



Η Μπόσλι απάντησε: «Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε ζώα που είναι λίγο πιο συνηθισμένα σε μεγάλα δωμάτια, σε μεγάλους χώρους με πολύ κόσμο. Η ημέρα αφορά τον εορτασμό όλων των πλασμάτων του Θεού… αλλά έχουμε υπάρξει πολύ σεβαστικοί απέναντι στη θέση των φιλοζωικών οργανώσεων».

Εκατοντάδες πιστοί από όλη τη Νέα Υόρκη σχημάτισαν ουρές έξω από τον καθεδρικό ναό, με το εσωτερικό να γεμίζει σε λίγα λεπτά. Πολλοί περίμεναν επί ώρες για να λάβουν τα κατοικίδιά τους την ευλογία μετά την τελετή.

Οι αδελφές Τζουλίσα και Τζουμίρνα Αλκόμπερ έφεραν τα αγαπημένα τους παπαγαλάκια, τον Ρίο και τον Λέμον, για να συνεχίσουν ένα σερί καλής υγείας. «Ο Ρίο ήταν άρρωστος πριν από μερικούς μήνες», είπε η 31χρονη Τζουλίσα, «αλλά ανάρρωσε – είναι πολύ καλύτερα, κι αυτό ήταν το κίνητρό μου για να έρθουμε. Σκέφτηκα: ας τον ευλογήσουμε, πέρασε πολλά».

Η Ντον Γουέλς, κάτοικος του Ίστ Χάρλεμ, έφερε την 20 μηνών μπίγκλ της, τη Χλόη, για να βιώσει «την πολιτιστική εμπειρία», όπως είπε. «Είναι ένας πολιτιστικός θεσμός», δήλωσε η 45χρονη Γουέλς, εξηγώντας ότι περίμενε πάνω από μια δεκαετία για να συμμετάσχει στην τελετή, από τότε που σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο Columbia και έμαθε για αυτή την ιδιόμορφη παράδοση.

Η Μέι W., κάτοικος του Χάρλεμ και τακτική επισκέπτρια της εκδήλωσης εδώ και τρία χρόνια, έφερε τη 11 μηνών σκυλίτσα της, ένα μείγμα αυστραλιανού ποιμενικού, τη Λόλα Φερν. «Αυτή εδώ έχει τον διάβολο μέσα της», είπε γελώντας η 65χρονη. «Καταστρέφει όλες μου τις παντόφλες και τα σανδάλια, τα μασάει». Και συμπλήρωσε: «Οι ιερείς της Επισκοπικής Εκκλησίας είναι υπέροχοι – λένε τα ονόματα των ζώων, είναι πολύ προσεκτικοί. Νιώθω πραγματικά ότι ευλογούνται».