«Κλείδωσε» το deal των «Ράδιο αρβύλα» με τον ΑΝΤ1 – Επιστρέφουν καθημερινά στις 20:00 με τρεις εκπομπές

Enikos Newsroom

Media

Ράδιο Αρβύλα

Σε οριστική συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον ΑΝΤ1 προχωρούν οι «Ράδιο αρβύλα».

Αν και ακόμα δεν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση, το κανάλι περιέλαβε τις εκπομπές του Αντώνη Κανάκη, με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, στις παρουσιάσεις που πραγματοποίησε στη διαφημιστική αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, από τις αρχές Νοεμβρίου οι «Ράδιο αρβύλα» θα επιστρέψουν στο καθημερινό slot του ΑΝΤ1 στις 20:00 και μάλιστα και με τις τρεις εκπομπές. Η ζώνη θα μοιραστεί ανάμεσα στο «Ράδιο αρβύλα» και τους «Boomers», ενώ το πιθανότερο είναι τις Πέμπτες να βγαίνει στον αέρα το «Βινύλιο». Σε κάθε περίπτωση, το περυσινό «πείραμα» με το Μακεδονία TV τελείωσε και πλέον και οι τρεις εκπομπές επιστρέφουν στον ΑΝΤ1.

