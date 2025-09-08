Τέλος το «πείραμα» με το ΜΑΚ TV – Μόνο στον ΑΝΤ1 οι «Ράδιο αρβύλα»

Στην τελική ευθεία της συμφωνίας με τον ΑΝΤ1 βρίσκεται ο Αντώνης Κανάκης για τη νέα σεζόν. Το προηγούμενο συμβόλαιο έχει λήξει και ήδη από τις αρχές Ιουλίου διεξάγονται διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές για την ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας.

Θα επιστρέψουν οι «Ράδιο αρβύλα» και πάλι σε δύο κανάλια όπως έγινε πέρυσι, με ταυτόχρονη παρουσία στον ΑΝΤ1 και στο ΜΑΚ TV; Το πιθανότερο είναι πως όχι. Το πείραμα της περυσινής σεζόν με το «Ράδιο αρβύλα» να βγαίνει ζωντανά στις 20:00 στον ΑΝΤ1 και στη συνέχεια, στις 23:00, ο Αντ. Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάλης και ο Χρήστος Κιούσης να συνεχίζουν στο ΜΑΚ TV με ζωντανό Βινύλιο» στις 23:00 απεδείχθη πιο δύσκολο απ’ ό,τι αρχικά φαινόταν, έως και εξοντωτικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις έως τώρα συνομιλίες οι δύο πλευρές φαίνεται να αφαιρούν από το κάδρο την παρουσία των «Αρβύλα» στο ΜΑΚ TV.

Αυτό που μένει να συμφωνήσουν, όπως αναφέρει η Reallife, είναι σε τι συχνότητα και πώς θα βγαίνουν οι εκπομπές στον ΑΝΤ1. Η πλευρά του Αντ. Κανάκη φέρεται να επιθυμεί επαναφορά και των τριών εκπομπών «Ράδιο αρβύλα», «Boomers» και «Βινύλιο». Αν το «Βινύλιο» δεν θα μεταδίδεται καθημερινά από το ΜΑΚ TV όπως έγινε πέρυσι, η επόμενη λύση είναι να πάρει θέση στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, το οποίο, όμως, έχει πολλά να συνδυάσει. Υπενθυμίζεται ότι φέτος προστίθεται η βραδινή εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, καθώς και το ιδιαίτερο talk show της Ζέτας Μακρυπούλια. Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται σε καλό κλίμα με στόχο εκατέρωθεν να καταλήξουν σε κοινά αποδεκτή συμφωνία. Αν βρεθεί η χρυσή τομή, οι «Ράδιο αρβύλα» αναμένεται να επιστρέψουν και φέτος στον αέρα του ΑΝΤ1 στις αρχές Νοεμβρίου.