Τέλος το «πείραμα» με το ΜΑΚ TV – Μόνο στον ΑΝΤ1 οι «Ράδιο αρβύλα»

Enikos Newsroom

Media

Ράδιο Αρβύλα

Στην τελική ευθεία της συμφωνίας με τον ΑΝΤ1 βρίσκεται ο Αντώνης Κανάκης για τη νέα σεζόν. Το προηγούμενο συμβόλαιο έχει λήξει και ήδη από τις αρχές Ιουλίου διεξάγονται διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές για την ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας.

Θα επιστρέψουν οι «Ράδιο αρβύλα» και πάλι σε δύο κανάλια όπως έγινε πέρυσι, με ταυτόχρονη παρουσία στον ΑΝΤ1 και στο ΜΑΚ TV; Το πιθανότερο είναι πως όχι. Το πείραμα της περυσινής σεζόν με το «Ράδιο αρβύλα» να βγαίνει ζωντανά στις 20:00 στον ΑΝΤ1 και στη συνέχεια, στις 23:00, ο Αντ. Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάλης και ο Χρήστος Κιούσης να συνεχίζουν στο ΜΑΚ TV με ζωντανό Βινύλιο» στις 23:00 απεδείχθη πιο δύσκολο απ’ ό,τι αρχικά φαινόταν, έως και εξοντωτικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις έως τώρα συνομιλίες οι δύο πλευρές φαίνεται να αφαιρούν από το κάδρο την παρουσία των «Αρβύλα» στο ΜΑΚ TV.

Αυτό που μένει να συμφωνήσουν, όπως αναφέρει η Reallife, είναι σε τι συχνότητα και πώς θα βγαίνουν οι εκπομπές στον ΑΝΤ1. Η πλευρά του Αντ. Κανάκη φέρεται να επιθυμεί επαναφορά και των τριών εκπομπών «Ράδιο αρβύλα», «Boomers» και «Βινύλιο». Αν το «Βινύλιο» δεν θα μεταδίδεται καθημερινά από το ΜΑΚ TV όπως έγινε πέρυσι, η επόμενη λύση είναι να πάρει θέση στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, το οποίο, όμως, έχει πολλά να συνδυάσει. Υπενθυμίζεται ότι φέτος προστίθεται η βραδινή εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, καθώς και το ιδιαίτερο talk show της Ζέτας Μακρυπούλια. Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται σε καλό κλίμα με στόχο εκατέρωθεν να καταλήξουν σε κοινά αποδεκτή συμφωνία. Αν βρεθεί η χρυσή τομή, οι «Ράδιο αρβύλα» αναμένεται να επιστρέψουν και φέτος στον αέρα του ΑΝΤ1 στις αρχές Νοεμβρίου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόνος στην πλάτη και στη γνάθο στις γυναίκες: Πότε μπορεί να είναι ένδειξη εμφράγματος

Μεταρρυθμίσεις στο ΕΣΥ: Η ψηφιακή εποχή της δημόσιας υγείας

Ακρίβεια: Έρχονται μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα- Αναλυτικά όλη η λίστα

ΔΕΘ: Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Ποιους αφορά

Ο λογαριασμός σας στο PayPal βρίσκεται υπό επίθεση αν δείτε αυτό το μήνυμα

Μυστηριώδες ιστιοφόρο ξεβράστηκε σε παραλία της Νότιας Καρολίνας
περισσότερα
09:26 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (7/9): Τι νούμερα έκανε ο αγώνας της Εθνικής με το Ισραήλ

Συντονισμένοι ήταν όλοι στον αγώνα Ελλάδας-Ισραήλ για τους 8 του Eurobasket 2025, όπως δείχνου...
07:25 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωμάτιο Απόδρασης της Megan Goldin – Μαζί Food & Travel 

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωμάτιο Απόδρασης της Megan Goldin – Μαζί Food & Tr...
05:48 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 8/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 8/9/2025.
05:43 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 8/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 8/9/2025.
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος