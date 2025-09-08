Αποφάσισαν να συγκατοικήσουν αλλά ο σύντροφός της θέλει να του πληρώσει το μισό δάνειο – «Εγώ έχω ακόμη χρέη από το διαζύγιό μου»

Ο σύντροφός της ζητά να του πληρώσει τις μισές δόσεις του δανείου – "εγώ έχω ακόμη χρέη από το διαζύγιό μου". Φωτογραφία: Freepik
Ο σύντροφός της ζητά να του πληρώσει τις μισές δόσεις του δανείου – “εγώ έχω ακόμη χρέη από το διαζύγιό μου”. Φωτογραφία: Freepik

Όταν ένα ζευγάρι αποφασίζει να συγκατοικήσει, γενικά είναι αναμενόμενο να έχουν συμφωνήσει σε ορισμένα θέματα, όπως είναι τα οικονομικά και η αποκλειστικότητα της σχέσης τους.
Για μια γυναίκα και τον σύντροφό της, τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα.

Ο σύντροφός της άφησε έγκυο την αδελφή της – «Χώρισα και αποκάλυψα την αλήθεια στην οικογένεια μας και τώρα έχει μείνει μόνη και άστεγη»

Είναι και οι δύο 40 ετών, χωρισμένοι και χωρίς παιδιά. Μετά από γνωριμία περίπου 1,5 έτους, αποφάσισαν να μείνουν μαζί. Για μήνες, ήθελε να συνεισφέρει και εκείνη στο σπίτι, είτε πληρώνοντας λογαριασμούς, ψωνίζοντας ή έστω, δίνοντάς του κάποια χρήματα.

“Τώρα που έχει απομείνει λιγότερο από ένας μήνας να μετακομίσω και να αφήσω το διαμέρισμά μου, μου είπε πως, σκέφτεται ότι θα ήταν σωστό αν πλήρωνα το μισό του δάνειο και το μισό από όλους τους λογαριασμούς”, εξηγεί η γυναίκα.

Ανησυχεί πως ο σύντροφός της δεν έχει ξεπεράσει την πρώην του – «Εξακολουθεί να μιλάει μαζί της»

Ένα πρόβλημα με αυτή την αξίωση είναι πρώτον, ότι ο φίλος της βγάζει σχεδόν τα διπλάσια από εκείνη.

Δεύτερον, σε συζητήσεις που έχουν κάνει στο παρελθόν, είχαν πει πως, θα υπόγραφαν προγαμιαίο συμβόλαιο και θα διατηρούσαν ξεχωριστούς λογαριασμούς αν παντρευόντουσαν.

Ο σύντροφός της την λέει «τεμπέλα» και δεν θέλει να προσλάβουν οικιακή βοηθό – «Δουλεύω κανονικά, μοιραζόμαστε τα έξοδα και κάνω και όλες τις δουλειές του σπιτιού»

“Θέλει να προστατεύσει μόνο τον εαυτό του”

Αυτό καθώς, ο φίλος της έχει σημαντικές αποταμιεύσεις, ενώ εκείνη αποπληρώνει ακόμη το χρέος των 30.000 ευρώ από το διαζύγιό της. Αν ωστόσο, αρχίζει να πληρώνει και τις δόσεις του δανείου του, η κατάσταση θα περιπλακεί.

Ακόμη χειρότερα, δεν της έχει πει ποτέ ότι την αγαπάει και, στο παρελθόν, είχε κάνει ελεύθερες σχέσεις. Αν και εκείνη θέλει να είναι σε αποκλειστικές σχέσεις, ελπίζει πως, πως κάποια στιγμή θα δεχτεί και τη δική του προσέγγιση. “Μου είπε πως, αν ήταν και με άλλη γυναίκα, δεν θα μου το έλεγε”, αποκαλύπτει. Η “σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι”, πριν τη συγκατοίκησή τους ήταν ότι ο φίλος της ζήτησε να υπογράψουν οικονομικό σύμφωνο.

Γνωρίζοντας πως ο φίλος της κάνει ανοιχτές σχέσεις, τον ρώτησε αν στο σύμφωνο, θα μπορούσαν να περιλάβουν και άλλους όρους, πέρα από τους οικονομικούς, που ν’ αφορούν τη σχέση τους.

“Δεν μου έχει πει ότι μ’ αγαπά – έχει παρελθόν με ελεύθερες σχέσεις”

Για παράδειγμα, εκείνη ήθελε να βάλουν μια ρήτρα που ν’ απαγορεύει στον σύντροφό της να φέρει άλλη γυναίκα στο σπίτι τους. Ενώ ωστόσο, αυτό ακούγεται λογικό στους περισσότερους, εκείνος προσβλήθηκε και ήθελε, το σύμφωνο να καλύπτει μόνο οικονομικές υποχρεώσεις.

“Νιώθω άβολα. Κλαίω όλη την ημέρα”, εξομολογείται η γυναίκα. “Έχω χωρίσει από κάποιον που μ’ εκμεταλλευόταν οικονομικά”. Ο φίλος της, από την άλλη, μετά τον χωρισμό του, ήταν υποχρεωμένος να πληρώνει πολλά χρήματα στην πρώην γυναίκα του.

Η τωρινή σύντροφος, πιστεύει πως, αυτό είναι κατάλοιπο από το παρελθόν, αν και τώρα πλέον, δεν έχει οικονομικό πρόβλημα. Παραδέχτηκε πως, μπορεί να καλύψει το μισό του δανείου του ως “νοίκι”.

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, αυτό θα την εμποδίσει να αποπληρώσει το χρέος των 30.000 ευρώ. Γι’ αυτό και θεωρεί πως, ο φίλος της θέλει να ευνοηθεί μόνον ο ίδιος από την κατάσταση.
Αναρωτιέται αν πράγματι είναι παράλογο ν’ αρνηθεί να πληρώσει το ενυπόθηκο δάνειο.

 

