Το κόλπο γνωστής σεφ για τραγανές πατάτες στο air fryer με 3 υλικά

Η σεφ με αστέρι Michelin, Poppy O’Toole μπήκε στο TikTok για να μοιραστεί τη συνταγή της για τέλειες πατάτες στο airf ryer – και χρειάζεστε μόνο τρία υλικά για να τις φτιάξετε.

Η Poppy O’Toole με τα κόλπα και τις συμβουλές της, διασφαλίζει ότι κάθε πατάτα, βγαίνει τραγανή και νόστιμη – κάθε φορά. Η συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής με τις μεγαλύτερες πωλήσεις μοιράστηκε τη συνταγή της στο TikTok με τους 4,8 εκατομμύρια ακόλουθούς της.

Τα βήματα για τραγανές πατάτες στο air fryer

Όπως λέει, πρόκειται για «μία από τις πιο εύκολες συνταγές για air fryer» και η μέθοδος περιλαμβάνει μόνο τρία υλικά – πατάτες, λάδι και αλάτι.

Αρχικά, ξεφλουδίστε τις πατάτες σας και κόψτε τις σε μπαστουνάκια – πιο χοντρά για πατάτες σαν τσιπς και πολύ πιο λεπτά για τηγανητές πατάτες.

Στη συνέχεια, προσθέστε τις σε ένα μπολ, καθώς η Poppy προτείνει ότι με αυτόν τον τρόπο είναι πιο εύκολο να τις αλατοπιπερώσετε.

Το καρύκευμα είναι το κλειδί για να μετατρέψετε τις πατάτες σας σε νόστιμα τσιπς, που θα συνοδεύουν τέλεια τα περισσότερα γεύματα ή απλώς θα τις απολαμβάνετε μόνες τους ως σνακ.

Στη συνταγή της Poppy, χρησιμοποιεί μια κουταλιά της σούπας φυτικό λάδι και «μια καλή δόση αλατιού» για τα κλασικά τσιπς, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε για να δημιουργήσετε διαφορετικές γεύσεις.

Υπάρχουν δεκάδες συνδυασμοί που μπορούν να προσθέσουν διαφορετικές γεύσεις στα τσιπς σας.

Προσθέστε λίγο κινέζικο μείγμα πέντε μπαχαρικών για να δημιουργήσετε μια γεύση τύπου «salt and pepper fakeaway», δοκιμάστε ιταλικά μυρωδικά για ένα φρέσκο και αρωματικό συνοδευτικό πιάτο, ή συνδυάστε πολλά βότανα και μπαχαρικά για να δημιουργήσετε το δικό σας μοναδικό μείγμα.

Περιχύνοντας μια λεπτή στρώσης λαδιού στις πατάτες πριν τις καρυκεύσετε ή τις μαγειρέψετε, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε air fryer, βοηθά να ποτίσουν καλύτερα τα καρυκεύματα και δημιουργεί πιο τραγανή υφή.

Το λάδι λειτουργεί ως «μέσο», επιτρέποντας στα καρυκεύματα να προσκολληθούν στην επιφάνεια των τσιπς, αναφέρει η Express.

Επιπλέον, το λάδι μπορεί να διευκολύνει μια πιο ομοιόμορφη διαδικασία μαγειρέματος, με αποτέλεσμα μια πιο τραγανή επιφάνεια. Επιστρέφοντας στις πιο χοντρές πατάτες της Poppy, η σεφ βάζει ολόκληρη την μερίδα απευθείας στο air fryer στους 180°C για 15 λεπτά.

Μετά από αυτό, ανακινεί το καλάθι και βάζει τις πατάτες ξανά μέσα για επιπλέον 15 λεπτά.

Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση air fryer για το μαγείρεμα πατάτας;

Αυτές οι ευρέως χρησιμοποιούμενες συσκευές κουζίνας αξιοποιούν την κυκλοφορία ζεστού αέρα, απαιτώντας ελάχιστο έως καθόλου λάδι, κάτι που οδηγεί σε χαμηλότερη κατανάλωση λιπαρών και θερμίδων σε σύγκριση με τις πατάτες τηγανητές σε βαθύ λάδι.

Μια μελέτη του 2015 διαπίστωσε ότι τα τρόφιμα που μαγειρεύονται σε air fryer περιέχουν σημαντικά λιγότερο λίπος.

Σύμφωνα με το BBC Good Food, αυτή η «πιο υγιεινή προσέγγιση» είναι πιο ωφέλιμη για το σώμα μας σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους τηγανίσματος, οι οποίες έχουν συνδεθεί με την αύξηση βάρους και τις καρδιακές παθήσεις.

Περαιτέρω έρευνα προτείνει επίσης ότι η χρήση air fryer μειώνει την παρουσία ακρυλαμιδίου, μιας γνωστής καρκινογόνου χημικής ουσίας που σχηματίζεται όταν αμυλούχα τρόφιμα, όπως οι πατάτες, μαγειρεύονται σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 120°C).