Το κόλπο γνωστής σεφ για τραγανές πατάτες στο air fryer με 3 υλικά

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

πατάτες
Φωτογραφία: Unsplash.com

Η σεφ με αστέρι Michelin, Poppy O’Toole μπήκε στο TikTok για να μοιραστεί τη συνταγή της για τέλειες πατάτες στο airf ryer – και χρειάζεστε μόνο τρία υλικά για να τις φτιάξετε.

Παραδοσιακή ιταλική συνταγή με μια μοντέρνα προσέγγιση για την μακαρονάδα βραβευμένου εστιατορίου στο Αμάλφι

Η Poppy O’Toole με τα κόλπα και τις συμβουλές της, διασφαλίζει ότι κάθε πατάτα, βγαίνει τραγανή και νόστιμη –  κάθε φορά. Η συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής με τις μεγαλύτερες πωλήσεις μοιράστηκε τη συνταγή της στο TikTok με τους 4,8 εκατομμύρια ακόλουθούς της.

Τα βήματα για τραγανές πατάτες στο air fryer

Όπως λέει, πρόκειται για «μία από τις πιο εύκολες συνταγές για air fryer» και η μέθοδος περιλαμβάνει μόνο τρία υλικά – πατάτες, λάδι και αλάτι.

Η συνταγή του Gordon Ramsay για τα καλύτερα brownies του κόσμου
  • Αρχικά, ξεφλουδίστε τις πατάτες σας και κόψτε τις σε μπαστουνάκια – πιο χοντρά για πατάτες σαν τσιπς και πολύ πιο λεπτά για τηγανητές πατάτες.
  • Στη συνέχεια, προσθέστε τις σε ένα μπολ, καθώς η Poppy προτείνει ότι με αυτόν τον τρόπο είναι πιο εύκολο να τις αλατοπιπερώσετε.
  • Το καρύκευμα είναι το κλειδί για να μετατρέψετε τις πατάτες σας σε νόστιμα τσιπς, που θα συνοδεύουν τέλεια τα περισσότερα γεύματα ή απλώς θα τις απολαμβάνετε μόνες τους ως σνακ.
  • Στη συνταγή της Poppy, χρησιμοποιεί μια κουταλιά της σούπας φυτικό λάδι και «μια καλή δόση αλατιού» για τα κλασικά τσιπς, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε για να δημιουργήσετε διαφορετικές γεύσεις.

Υπάρχουν δεκάδες συνδυασμοί που μπορούν να προσθέσουν διαφορετικές γεύσεις στα τσιπς σας.

Προσθέστε λίγο κινέζικο μείγμα πέντε μπαχαρικών για να δημιουργήσετε μια γεύση τύπου «salt and pepper fakeaway», δοκιμάστε ιταλικά μυρωδικά για ένα φρέσκο και αρωματικό συνοδευτικό πιάτο, ή συνδυάστε πολλά βότανα και μπαχαρικά για να δημιουργήσετε το δικό σας μοναδικό μείγμα.

Συνταγή για βιενέζικο σνίτσελ από τον σεφ Τόμας Κέλερ – Τα μυστικά στην προετοιμασία

Περιχύνοντας μια λεπτή στρώσης λαδιού στις πατάτες πριν τις καρυκεύσετε ή τις μαγειρέψετε, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε air fryer, βοηθά να ποτίσουν καλύτερα τα καρυκεύματα και δημιουργεί πιο τραγανή υφή.

Το λάδι λειτουργεί ως «μέσο», επιτρέποντας στα καρυκεύματα να προσκολληθούν στην επιφάνεια των τσιπς, αναφέρει η Express.

Επιπλέον, το λάδι μπορεί να διευκολύνει μια πιο ομοιόμορφη διαδικασία μαγειρέματος, με αποτέλεσμα μια πιο τραγανή επιφάνεια. Επιστρέφοντας στις πιο χοντρές πατάτες της Poppy, η σεφ βάζει ολόκληρη την μερίδα απευθείας στο air fryer στους 180°C για 15 λεπτά.

Μετά από αυτό, ανακινεί το καλάθι και βάζει τις πατάτες ξανά μέσα για επιπλέον 15 λεπτά.

Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση air fryer για το μαγείρεμα πατάτας;

Αυτές οι ευρέως χρησιμοποιούμενες συσκευές κουζίνας αξιοποιούν την κυκλοφορία ζεστού αέρα, απαιτώντας ελάχιστο έως καθόλου λάδι, κάτι που οδηγεί σε χαμηλότερη κατανάλωση λιπαρών και θερμίδων σε σύγκριση με τις πατάτες τηγανητές σε βαθύ λάδι.

Μια μελέτη του 2015 διαπίστωσε ότι τα τρόφιμα που μαγειρεύονται σε air fryer περιέχουν σημαντικά λιγότερο λίπος.

Σύμφωνα με το BBC Good Food, αυτή η «πιο υγιεινή προσέγγιση» είναι πιο ωφέλιμη για το σώμα μας σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους τηγανίσματος, οι οποίες έχουν συνδεθεί με την αύξηση βάρους και τις καρδιακές παθήσεις.

Περαιτέρω έρευνα προτείνει επίσης ότι η χρήση air fryer μειώνει την παρουσία ακρυλαμιδίου, μιας γνωστής καρκινογόνου χημικής ουσίας που σχηματίζεται όταν αμυλούχα τρόφιμα, όπως οι πατάτες, μαγειρεύονται σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 120°C).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωμάτιο Απόδρασης της Megan Goldin, μαζί Food & Travel

Λιπώδες ήπαρ: Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος για καρδιακή ανεπάρκεια; Τι έδειξε νέα μελέτη

Ακρίβεια: Έρχονται μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα- Αναλυτικά όλη η λίστα

ΔΕΘ: Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Ποιους αφορά

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία γιαγιά σε 12 δευτερόλεπτα

DeepSeek: Ετοιμάζεται να ταράξει ξανά τα νερά της Τεχνητής Νοημοσύνης – Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής
περισσότερα
08:08 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Ανακαλύφθηκε το μεγαλύτερο αρχαίο κέντρο αποθήκευσης – Βρέθηκαν 76 πιθάρια με σφηνοειδή γραφή

Ανασκαφές στα ερείπια του Κάστρου Κεβενλί, στον δήμο Ιπέκιολου, στην επαρχία Βαν, στην Τουρκία...
23:00 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Έκαναν έργα για την κατασκευή πανεπιστημιακής σχολής και ανακάλυψαν τυχαία ξεχασμένους παιδικούς θησαυρούς 700 ετών

Στο ιστορικό Φράιμπουργκ της Γερμανίας, αρχαιολόγοι αποκάλυψαν ένα μεσαιωνικό εργαστήριο κεραμ...
15:04 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

«Ανακαλύψαμε υδρογόνο που μπορεί να προσφέρει ενέργεια στη Γη για 170.000 χρόνια» – Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι βρήκαν πανάρχαια κοιτάσματα

Μια πρωτοποριακή επιστημονική μελέτη αποκάλυψε τεράστια αποθέματα φυσικού υδρογόνου κάτω από τ...
11:28 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Το 2020, οι άνθρωποι εξαφανίστηκαν ξαφνικά από έναν δημοφιλή κόλπο – Αυτό που ακολούθησε ήταν εκπληκτικό

Όταν η πανδημία του Covid-19 έφτασε στον κόλπο Hanauma στη Χαβάης το 2020, το δημοφιλές αυτό σ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος