Γιάννης Αϊβάζης: Ερωτευμένος ξανά

Μετά το διαζύγιο από τη Μαρία Κορινθίου, ο Γιάννης Αϊβάζης κάνει επανεκκίνηση στην προσωπική του ζωή στο πλευρό της Αννας-Μαρίας Σιγάλα.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή έχει ξεκινήσει να γράφει ο Γιάννης Αϊβάζης. Μετά τη λήξη του πολυετούς γάμου του με τη Μαρία Κορινθίου, ο γνωστός ηθοποιός βιώνει και πάλι τη συντροφικότητα στο πλευρό της επιχειρηματία Αννας-Μαρίας Σιγάλα. Η σχέση τους, αν και είναι φρέσκια, χαρακτηρίζεται από ωριμότητα και διακριτικότητα.

Προτεραιότητα τόσο του Γ. Αϊβάζη όσο και της συντρόφου του είναι να διασφαλιστεί η οικογενειακή σταθερότητα για την έφηβη κόρη του ηθοποιού, Ισμήνη. Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους, αποδεικνύοντας ότι ο έρωτας μπορεί να ανθίσει ακόμα και διακριτικά.

Η 35χρονη επιχειρηματίας δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού, διοικώντας τη δική της ξενοδοχειακή μονάδα στη Σαντορίνη. Στη ζωή της μπήκε ο Γ. Αϊβάζης από τον περασμένο Μάιο. Πηγές από το περιβάλλον τους περιγράφουν τη σχέση τους ως ώριμη και συναισθηματικά σταθερή, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η Αννα-Μαρία έχει ήδη γνωρίσει την κόρη του συντρόφου της.

Τους πρώτους μήνες και οι δύο φρόντισαν να κρατήσουν το ειδύλλιό τους μακριά από τη δημοσιότητα. Ηθελαν πρώτα να βεβαιωθούν ότι αυτή η σχέση έχει προοπτική. Κάθε βήμα τους εξακολουθεί να γίνεται με προσοχή, ενώ προς το παρόν δεν τίθεται θέμα συγκατοίκησης, όπως αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές.

Παράλληλα με τη νέα σελίδα στην προσωπική του ζωή, ο Γ. Αϊβάζης εισέρχεται και σε μια νέα επαγγελματική περίοδο, καθώς βρίσκεται σε συζητήσεις για κάποιες ενδιαφέρουσες τηλεοπτικές και θεατρικές προτάσεις. Παράλληλα συνεχίζει να διοικεί τη δική του εταιρεία παραγωγής, ενώ διαχειρίζεται με σεμνότητα τις εξελίξεις στην προσωπική του ζωή.

Η Αννα-Μαρία Σιγάλα εξελίσσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα στον χώρο της φιλοξενίας, επεκτείνοντας τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της στο κυκλαδίτικο νησί. Διακριτική και αφοσιωμένη, προτιμά να μένει μακριά από τους προβολείς, επενδύοντας στον επαγγελματισμό της, αλλά και στην ιδιωτικότητα της προσωπικής της ζωής.

