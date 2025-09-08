Βρετανία: Κατέρρευσε τμήμα βικτωριανού ναού δίπλα σε περαστικό – Δείτε βίντεο

Τμήμα ενός πρώην βικτωριανού ναού, που χρησιμοποιείται σαν χώρος διοργάνωσης γάμων, κατέρρευσε ξαφνικά το πρωί της Κυριακής στην πόλη Κλεκχίτον, του δυτικού Γιορκσάιρ, στην Βρετανία.

Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα, ενώ βίντεο κατέγραψε τη στιγμή κατά την οποία ένας περαστικός αντιλήφθηκε πως πέφτουν κομμάτια τοίχου και πρόλαβε να απομακρυνθεί, πριν τραυματιστεί.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ενώ η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τον χώρο έκανε λόγο για «ένα μικρό περιστατικό», σε μια από τις αίθουσες του κτιρίου, προσθέτοντας: «Τα πιο σημαντικά νέα είναι ότι όλοι είναι απολύτως ασφαλείς».

Σύμφωνα με το Historic England, το κτίριο κατασκευάστηκε αρχικά ως Ενωμένη Μεταρρυθμισμένη Εκκλησία, μεταξύ του 1857 και του 1859 και χαρακτηρίστηκε για πρώτη φορά διατηρητέο μνημείο το 1982.