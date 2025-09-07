Νέα Αριστερά: Εκτός τόπου και χρόνου ο Πρωθυπουργός της διαφθοράς και των καρτέλ

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Νέα Αριστερά

«Εκτός τόπου και χρόνου ο πρωθυπουργός της διαφθοράς και των καρτέλ» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά για τη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

«Η σημερινή συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ήταν ένα μνημείο ωραιοποίησης της πραγματικότητας, λες και απευθυνόταν σε ανθρώπους που δεν ζουν στην Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός που βλέπει “χαρούμενα πρόσωπα”, αντί να αναλάβει την ευθύνη για την εκρηκτική στεγαστική κρίση, συμβούλεψε τους φοιτητές να συγκατοικήσουν για να μοιράζονται τα έξοδα. Με δυο λόγια: αντί για λύσεις, προτείνει προσαρμογή στη φτώχεια» υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά.

Και τονίζει: «Το ίδιο μοτίβο ακολουθεί και στην ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε ανοιχτά τις υψηλές τιμές, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να μειώσει τον ΦΠΑ και πως οι φοροαπαλλαγές είναι “η καλύτερη απάντηση”. Έτσι, όμως, αφήνει στο απυρόβλητο τα καρτέλ τροφίμων και ενέργειας και φορτώνει ξανά το κόστος στους εργαζόμενους και τα νοικοκυριά».

«Στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε της στάσης της κυβέρνησης απέναντι στην Ουκρανία, αλλά αποδείχθηκε αλλεργικός στο διεθνές δίκαιο όσον αφορά στη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, αρκούμενος σε μία “σκληρή κριτική” στο Ισραήλ. Όσο για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το χαρακτήρισε “ανυπόστατο και άκυρο” χωρίς να παρουσιάσει ούτε ένα βήμα στρατηγικής για την υπεράσπιση των ελληνικών συμφερόντων» συμπληρώνει η Νέα Αριστερά.

«Και φυσικά θα ήταν ψέματα να πούμε ότι δεν το περιμέναμε: στα σκάνδαλα ακολούθησε τη γνωστή συνταγή συγκάλυψης. Υποβάθμισε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε “μία από τις πολλές έρευνες” της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ για τα Τέμπη έφτασε στο σημείο να ειρωνευτεί τη “συμμαχία του ξυλολίου”, επιδεικνύοντας πρωτοφανή κυνισμό απέναντι σε μια κοινωνία που ζητά δικαιοσύνη. Αυτή η στάση δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Αντικατοπτρίζει συνολικά την πρακτική της ΝΔ να αποφεύγει τη διαφάνεια και να υπονομεύει τους θεσμούς. Ενώ δηλώνει ότι “δεν φοβόμαστε τους ελέγχους”, η ΝΔ καταφεύγει σε κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα για να αποφύγει τη διαφάνεια» αναφέρει ακόμα.

«Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το πρωθυπουργικό επιτελείο για ακόμη μια φορά απέκλεισε ΜΜΕ που θα έκαναν δύσκολες ερωτήσεις, επιβεβαιώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει να μιλά μόνο με όρους ελεγχόμενης επικοινωνίας και όχι ελεύθερης δημοσιογραφίας. Ο πρωθυπουργός επέλεξε τη συγκάλυψη και την αλαζονεία. Καθημερινά αποδεικνύει ότι δεν του αξίζει τρίτη ευκαιρία. Η κοινωνία όμως επιλέγει τον αγώνα για δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και αλλαγή» καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

 

