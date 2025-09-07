Δράμα: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκόγεια – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκόγεια Δράμας ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Στην κατάσβεση επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων από την 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ παράλληλα συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.