Δράμα: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκόγεια – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΦΩΤΙΑ
φωτογραφία αρχείου

Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λευκόγεια Δράμας ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Στην κατάσβεση επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων από την 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ παράλληλα συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

 

18:10 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Αθήνα: Αυτοκίνητο μπήκε ανάποδα στην Λεωφόρο Κύμης – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Νέο περιστατικό με οδηγό που κινείτο ανάποδα σε λεωφόρο καταγράφηκε το απόγευμα της Κυριακής (...
17:51 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Χαλκιδική – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (7/9) στην περιοχή Λαγόμανδρα...
16:58 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο: Πέθανε ξαφνικά η φωτορεπόρτερ Μαρία Μαρόγιαννη

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου 2025 η φωτορεπόρτερ  Μαρία Μ...
15:58 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρός 75χρονος που έπεσε στο λιμάνι

Τραγωδία το βράδυ της Κυριακής (6/9) στο λιμάνι του Πειραιά, όταν ένας 75χρονος άνδρας έπεσε σ...
