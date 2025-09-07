Αθήνα: Αυτοκίνητο μπήκε ανάποδα στην Λεωφόρο Κύμης – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Νέο περιστατικό με οδηγό που κινείτο ανάποδα σε λεωφόρο καταγράφηκε το απόγευμα της Κυριακής (6/9) στην Αθήνα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, ένας οδηγός μπήκε ανάποδα στην Λεωφόρο Κύμης, στο ύψος της Αττικής Οδού, από την Λεωφόρο Πλαπούτα.

Μόλις ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι κινείτο ανάποδα στην Λεωφόρο Κύμης, έκανε αναστροφή και διόρθωσε την πορεία του. Οι οδηγοί που κινούνταν επί της Λεωφόρου Κύμης αντιλήφθηκαν εγκαίρως το όχημα, μείωσαν ταχύτητα και ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιο τροχαίο.

Δείτε το βίντεο: