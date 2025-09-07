Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Χαλκιδική – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (7/9) στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2025

Ήχησε το 112

Μάλιστα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαγομάνδρα της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 112.