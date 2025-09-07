Γάζα: Νέα προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού σε ενοίκους κτιρίου να το εκκενώσουν πριν χτυπηθεί

Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα ισραηλινός στρατός Ισραήλ
Πηγή: IDF

O εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα στα αραβικά μία νέα προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους ενός κτιρίου στην πόλη της Γάζας και για τις σκηνές που βρίσκονται περιμετρικά του κτιρίου, καθώς το Ισραήλ κάλεσε για μία ακόμη φορά τη Χαμάς να παραδοθεί.

«Οι IDF (σ.σ. Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις) θα χτυπήσουν το κτίριο σύντομα λόγω της παρουσίας τρομοκρατικής υποδομής της Χαμάς μέσα ή κοντά», ανέφερε ο εκπρόσωπος των IDF, Αβισάι Αντράε. 

Ο ισραηλινός στρατός έχει δώσει οδηγίες στους αμάχους να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας για την ανθρωπιστική ζώνη στα νότια της Λωρίδας της Γάζας, που έχει καθοριστεί από το Ισραήλ.

Πρόκειται για τη δεύτερη προειδοποίηση που εκδίδεται μέσα σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών για το ίδιο κτίριο, αλλά και για τις σκηνές που φιλοξενούν εκτοπισμένες οικογένειες.

