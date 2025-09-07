Κέιτ Μίντλετον: Την αποθέωσαν παίκτριες του ράγκμπι στα αποδυτήρια – Δείτε βίντεο

Η Κέιτ Μίντλετον στα αποδυτήρια με την ομάδα ράγκμπι γυναικών της Βρετανίας. 6 Σεπτεμβρίου 2025. Πηγή: Instagram

Ενθουσιασμένες ήταν οι παίκτριες ράγκμπι της ομάδας της Αυστραλίας που υποδέχθηκαν στα αποδυτήρια την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον.

Μετά την αναμέτρηση Βρετανίας – Αυστραλίας στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι Γυναiκών το βράδυ του Σαββάτου η Κέιτ Μίντλετον επισκέφθηκε τα αποδυτήρια για να συγχαρεί τις παίκτριες και των δύο ομάδων.

Στα αποδυτήρια της Αυστραλίας η πριγκίπισσα της Ουαλίας συνομίλησε με εκπροσώπους της ομάδας και εξήρε τις προσπάθειες τους.

«Παίξατε πολύ καλά, μας τρέξατε στην αρχή. Ήταν σπάσιμο νεύρων!», είπε η Κέιτ Μίντλετον, που εξήγησε ότι στηρίζει τα αθλήματα των γυναικών.

Την στιγμή που έφευγε από τα αποδυτήρια οι παίκτριες, οι οποίες έδειχναν ενθουσιασμένες που την έβλεπαν από κοντά, άρχισαν να φωνάζουν και να την επευφημούν. Τότε η Κέιτ Μίντλετον γύρισε και πάλι το κεφάλι και άρχισε να χαιρετάει τις παίκτριες.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έκανε και μία στάση από τα αποδυτήρια της ομάδας ράγκμπι γυναικών της Βρετανίας, που κέρδισαν το χθεσινό παιχνίδι. Εκεί συνομίλησε με τις παίκτριες και πόζαρε μαζί τους για μία αναμνηστική φωτογραφία.

07 Σεπτεμβρίου 2025

