Προπονητής του Ισραήλ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Θα πρέπει να φέρουμε ένα M16 για να τον σταματήσουμε»

Ο προπονητής μπάσκετ της εθνικής ομάδας του Ισραήλ, Άριελ Μπέιτ-Χαλάχμι, απάντησε σε ερώτηση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και για το πώς σχεδίαζε να τον περιορίσει ενόψει του αγώνα απόψε για το Eurobasket.

Συγκεκριμένα είπε αστειευόμενος «Θα χρειαζόμασταν ένα M-16 για να τον σταματήσουμε». Η εν λόγω απάντηση θα είχε εκληφθεί ως χιούμορ, αν δεν υπήρχε η σύγκρουση του Ισραήλ με την Χαμάς.

«Αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα και ερχόμαστε να τα δώσουμε όλα και με πολλή πίστη. Θα πρέπει να παίξουμε πολύ καλή, έξυπνη και-το πιο σημαντικό-σκληρή άμυνα. Οι ομάδες έχουν αλλάξει στο να παίζουν πολύ σκληρά και πολύ physical και χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κερδίσουμε τίποτα. Σίγουρα πιστεύω στους παίκτες και στο στυλ μας, στο πνεύμα μας και στην ενότητά μας» είπε στη συνέχεια.