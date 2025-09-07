Eurobasket 2025: Ώρα νοκ άουτ για την Εθνική – Κόντρα στο Ισραήλ για την πρόκριση στα προημιτελικά

Η ώρα των νοκ άουτ αγώνων έφτασε για την εθνική ομάδα στο Eurobasket 2025. Με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη σπουδαία νίκη επί της Ισπανίας, η «επίσημη αγαπημένη» μπαίνει στη φάση των «16» ως πρώτη του 3ου ομίλου (Λεμεσός) και αντιμετωπίζει το Ισραήλ, τέταρτο του 4ου ομίλου (Κατοβίτσε), το βράδυ της Κυριακής (7/9, 21:45, ΕΡΤ1 – Novasports Start), στη Ρίγα της Λετονίας. Στόχος της Ελλάδας είναι η πρόκριση στα προημιτελικά, όπου περιμένει η Λιθουανία.

Με μπροστάρη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η εθνική έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση, ωστόσο θα πρέπει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί μέσα στο γήπεδο. Το Ισραήλ είναι αντίπαλος που χρειάζεται προσοχή, καθώς πρόκειται για αξιόμαχη και επικίνδυνη ομάδα. Με ηγέτη τον γκαρντ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Ντένι Αβντίγια, αναμένεται να προσπαθήσει να δυσκολέψει τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος ψάχνει τρόπους να περιορίσει τα δυνατά του σημεία.

Η ελληνική ομάδα θέλει να βρει λύσεις από την περιφέρεια, με τον Αντετοκούνμπο να ανοίγει χώρους και τους συμπαίκτες του να εκτελούν από τα 6,75. Η εμπειρία των διεθνών από πολλές παρουσίες σε Final Four της Euroleague δίνει εναλλακτικές ακόμα και όταν ο «Greek Freak» δεν σκοράρει, όπως φάνηκε στο ξεκίνημα του αγώνα με την Ισπανία στον 3ο όμιλο. Παράλληλα, το μεγάλο ζητούμενο για την Ελλάδα είναι να κυριαρχήσει στα επιθετικά ριμπάουντ, που αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα της. Αν το καταφέρει, θα έχει ευκολότερο έργο απέναντι σε μια ομάδα που συνηθίζει να παίζει σε υψηλό σκορ και μπορεί να πιέσει στην άμυνα.

Οι αριθμοί δείχνουν μια ισορροπημένη μάχη. Η εθνική σκοράρει κατά μέσο όρο 86,4 πόντους ανά αγώνα, ενώ το Ισραήλ σημειώνει 83,4 πόντους. Στα ριμπάουντ οι Ισραηλινοί υπερέχουν, με 37,4 έναντι 34,8 της Ελλάδας, κυρίως χάρη στα επιθετικά (12,8 έναντι 9). Στα αμυντικά ριμπάουντ η Ελλάδα προηγείται με 25,8 έναντι 24,6, ενώ έχει καλύτερα νούμερα σε ασίστ (21,2 έναντι 19,2) και κοψίματα (2,8 έναντι 1,4). Στα κλεψίματα το Ισραήλ έχει μικρό προβάδισμα (7,6 έναντι 7,2). Στα λάθη, οι παίκτες του Σπανούλη κάνουν κατά μέσο όρο 12,4, ενώ αυτοί του Αριέλ Μπείτ Αλαμί 12,8.

Το πρώτο μέλημα της ελληνικής άμυνας θα είναι να περιορίσει τον Ντένι Αβντίγια, τον σούπερ σταρ του Ισραήλ. Είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 24,4 πόντους μ.ο., δεύτερος ριμπάουντερ με 7,6 μ.ο., ενώ σουτάρει με 65,9% στα δίποντα και 32,4% στα τρίποντα. Στον αγώνα με τη Σλοβενία σημείωσε 34 πόντους και πήρε 9 ριμπάουντ, ωστόσο είναι επιρρεπής στα λάθη (3 μ.ο.).

Σημαντικό ρόλο παίζει και ο σέντερ της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ρομάν Σόρκιν, δεύτερος σκόρερ του Ισραήλ με 16,8 πόντους και τρίτος ριμπάουντερ με 6 κατά μέσο όρο. Τον γνωρίζουν καλά οι Έλληνες διεθνείς που αγωνίζονται σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ο αρχηγός Τομέρ Γκινάτ είναι πρώτος ριμπάουντερ με 7,8 μ.ο., σκοράρει 10,4 πόντους και μοιράζει 3,8 ασίστ. Ο γκαρντ της Χάποελ Τελ Αβίβ Γιαμ Μαντάρ έχει 10,2 πόντους και είναι πρώτος σε ασίστ με 6,6 μ.ο.. Ο «νατουραλιζέ» Καντίν Κάρινγκτον δεν έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο που μπορεί, αλλά παραμένει επικίνδυνος με 7,2 πόντους μ.ο., ενώ λύσεις δίνουν και οι Μπαρ Τίμορ και Γιοβέλ Ζούσμαν.

Η εθνική Ελλάδας, με τον Greek Freak και τους συμπαίκτες του, θα τα δώσει όλα για να πετύχει την πέμπτη νίκη της στο Ευρωμπάσκετ 2025 και να βρεθεί στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Οι πιθανότητες είναι στο πλευρό της, όμως το αποτέλεσμα θα κριθεί μέσα στο παρκέ.

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία – Λετονία 88-79

Τουρκία – Σουηδία 85-79

Γερμανία – Πορτογαλία 85-58

Σερβία – Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα – Ισραήλ 21:45 ΕΡΤ1 – Novasports Start

Πολωνία – Βοσνία 12:00 Novasports Start

Ιταλία – Σλοβενία 18:30 Novasports Start

Γαλλία – Γεωργία 15:15 ΕΡΤ1 – Novasports Start

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία – Ελλάδα ή Ισραήλ (17:00 ή 21:00)

Τουρκία – Πολωνία ή Βοσνία (17:00 ή 21:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

Γερμανία – Ιταλία ή Σλοβενία (17:00 ή 21:00)

Φινλανδία – Γαλλία ή Γεωργία (17:00 ή 21:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤOΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

Νικητής 9 – Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)

Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου