Αλλεργία στη γλουτένη: Οι 5 θρεπτικές τροφές που μπορείτε να καταναλώσετε, σύμφωνα με γιατρό

Η αλλεργία στη γλουτένη μπορεί να φαίνεται περιοριστική, αλλά δεν χρειάζεται να είναι. Πολλοί πιστεύουν ότι μια διατροφή χωρίς γλουτένη στερείται γεύσης ή θρεπτικής αξίας. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ένας κορυφαίος γιατρός, υπάρχουν αμέτρητες επιλογές τροφίμων που είναι ταυτόχρονα ασφαλείς, νόστιμες και θρεπτικές.

5 τροφές χωρίς γλουτένη, σύμφωνα με γιατρό

Το σιτάρι, το κριθάρι και η σίκαλη συχνά αποτελούν συστατικά στα καθημερινά μας γεύματα, καθιστώντας την αλλεργία στη γλουτένη πραγματική πρόκληση. Ωστόσο, είναι ένας κοινός μύθος ότι μια διατροφή χωρίς γλουτένη στερείται γεύσης και θρεπτικών συστατικών.

Ο Dr. Gaurav Jain, ανώτερος σύμβουλος εσωτερικής παθολογίας στο Νοσοκομείο Dharamshila Narayana Superspeciality στο Δελχί, δήλωσε: «Μόλις μάθετε πόσες εναλλακτικές επιλογές υπάρχουν, θα ανακαλύψετε μια μεγάλη ποικιλία τροφών που είναι ταυτόχρονα ασφαλείς και θρεπτικές».

Ο γιατρός μοιράστηκε μια λίστα με πέντε τροφές που μπορούν να καταναλώνουν όσοι είναι αλλεργικοί στην γλουτένη στο πλαίσιο μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής:

Καστανό ρύζι

Ξηροί καρποί και σπόροι

Κινόα

Γλυκοπατάτες

Αυγά

Καστανό ρύζι

Εάν έχετε συνηθίσει σε τροφές με βάση το σιτάρι, το καστανό ρύζι είναι καλή εναλλακτική λύση. Σε αντίθεση με το λευκό ρύζι, διατηρεί τα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά εξωτερικά του στρώματα, πράγμα που σημαίνει ότι λαμβάνετε φυτικές ίνες, βιταμίνες Β και μέταλλα, όπως το μαγνήσιο. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά βοηθούν σε όλα, από την παραγωγή ενέργειας έως τη λειτουργία των νεύρων. Είναι επίσης αργής πέψης, επομένως διατηρεί σταθερά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και σας αφήνει να αισθάνεστε χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ξηροί καρποί και σπόροι

Τα αμύγδαλα, τα καρύδια, τα κάσιους, οι σπόροι κολοκύθας, οι λιναρόσποροι και οι σπόροι chia είναι φυσικά χωρίς γλουτένη και πλούσια σε υγιή λίπη, πρωτεΐνες και φυτικές ίνες. Όλα μαζί, αυτά τα θρεπτικά συστατικά καταπολεμούν την πείνα και βοηθούν στον περιορισμό της λιγούρας. Είναι επίσης γεμάτα με βιταμίνες και μέταλλα που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα, την υγεία του δέρματος και τις διαδικασίες επανόρθωσης του σώματος. Τα καρύδια και οι λιναρόσποροι είναι πλούσια σε ωμέγα-3, τα οποία υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου.

Κινόα

Η κινόα είναι μία από τις λίγες φυτικές πηγές που παρέχει και τα εννέα απαραίτητα αμινοξέα, καθιστώντας την μια εξαιρετική επιλογή πρωτεΐνης για όσους αποφεύγουν το σιτάρι. Παράλληλα με την πρωτεΐνη, προσφέρει φυτικές ίνες, σίδηρο και μαγνήσιο, όλα θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς και τα επίπεδα ενέργειας.

Γλυκοπατάτες

Οι γλυκοπατάτες αποτελούν απόδειξη ότι η υγιεινή διατροφή μπορεί επίσης να είναι και ωφέλιμη. Είναι πλούσιες σε βήτα-καροτίνη (η οποία μετατρέπεται σε βιταμίνη Α στον οργανισμό), κάλιο και φυτικές ίνες. Μαζί, αυτά τα θρεπτικά συστατικά υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα, την όραση, την καρδιακή λειτουργία και την υγιή πέψη.

Αυγά

Τα αυγά δεν περιέχουν γλουτένη και είναι γεμάτα με πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας. Αυτό σημαίνει ότι σας χορταίνουν και βοηθούν στην αποκατάσταση και ανάπτυξη των μυών. Τα αυγά είναι επίσης μία από τις σπάνιες τροφές που παρέχουν βιταμίνη D, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για γερά οστά και ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα. Επιπλέον, είναι πλούσια σε χολίνη, μια θρεπτική ουσία που υποστηρίζει τη μνήμη και τη λειτουργία του εγκεφάλου.