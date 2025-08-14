Κοιλιοκάκη: Τα 5 συμπτώματα της πάθησης του εντέρου που οι περισσότεροι αγνοούν, σύμφωνα με ειδικό

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Κοιλιοκάκη: Τα 5 συμπτώματα της πάθησης του εντέρου που οι περισσότεροι αγνοούν, σύμφωνα με ειδικό
Η κοιλιοκάκη είναι μια ύπουλη πάθηση του πεπτικού συστήματος που συχνά παραμένει αδιάγνωστη, με πολλούς ανθρώπους να μην γνωρίζουν καν ότι πάσχουν. Ενώ πολλοί συνδέουν τη νόσο με πεπτικά προβλήματα, υπάρχουν και άλλα, λιγότερο γνωστά συμπτώματα που συχνά συγχέονται με άλλες παθήσεις και οι περισσότεροι αγνοούν.

Τι είναι η κοιλιοκάκη και ποια είναι τα κοινά συμπτώματα της πάθησης

Ο Dr. Alasdair Scott, ειδικός στην υγεία του εντέρου, εξηγεί ότι η κοιλιοκάκη (coeliac disease) είναι μια αυτοάνοση πάθηση όπου η κατανάλωση γλουτένης (πρωτεΐνης που βρίσκεται στο σιτάρι, το κριθάρι και τη σίκαλη) προκαλεί ανοσολογική επίθεση στην επένδυση του λεπτού εντέρου, οδηγώντας σε φλεγμονή.

Η πάθηση μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά εμφανίζεται πιο συχνά σε γυναίκες και ανθρώπους ηλικίας μεταξύ 30 και 50 ετών. Επίσης, εάν υπάρχει ιστορικό κοιλιοκάκης στην οικογένεια, οι πιθανότητες εμφάνισης αυξάνονται.

Τα κοινά συμπτώματα της πάθησης περιλαμβάνουν:

  • Διάρροια
  • Απώλεια βάρους
  • Κοιλιακό άλγος
  • Φούσκωμα και μετεωρισμός
  • Λιπαρά, επιπλέοντα κόπρανα
  • Κόπωση

Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων με κοιλιοκάκη δεν εμφανίζουν αυτά τα τυπικά συμπτώματα, γεγονός το οποίο καθιστά δύσκολη τη διάγνωση.

Τα 5 συμπτώματα της κοιλιοκάκης που οι περισσότεροι αγνοούν

  • Αναιμία (χαμηλός σίδηρος): Η κοιλιοκάκη επηρεάζει την απορρόφηση του σιδήρου, με αποτέλεσμα η αναιμία από έλλειψη σιδήρου να είναι το μοναδικό σύμπτωμα. Σημάδια περιλαμβάνουν χλωμό δέρμα, ανεξήγητη έλλειψη ενέργειας και γενική αδυναμία.
  • Χαμηλή οστική πυκνότητα: Η πάθηση παρεμποδίζει την απορρόφηση βιταμίνης D και ασβεστίου, τα οποία είναι απαραίτητα για την υγεία των οστών. Ενδείξεις μπορεί να είναι πόνος στην πλάτη, κυφωτική στάση ή κατάγματα οστών που συμβαίνουν εύκολα.
  • Μυρμήγκιασμα και μούδιασμα: Η κοιλιοκάκη μπορεί να βλάψει τις νευρικές ίνες, προκαλώντας ασυνήθιστες αισθήσεις ή μυρμήγκιασμα, κυρίως στα χέρια και τα πόδια.
  • Υπογονιμότητα: Πολλές γυναίκες με αδιάγνωστη κοιλιοκάκη έχουν ιστορικό υπογονιμότητας. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες σύλληψης, συνιστάται ο έλεγχος για κοιλιοκάκη.
  • Δερματικό εξάνθημα: Περίπου 1 στους 10 ανθρώπους με κοιλιοκάκη εμφανίζουν ένα κνησμώδες, εξάνθημα με μικρές βλατίδες και φυσαλίδες, συνήθως στους αγκώνες, τα γόνατα, τους γλουτούς, την πλάτη ή το τριχωτό της κεφαλής.

Πώς να καταλάβετε εάν πάσχετε από κοιλιοκάκη

Ο Dr. Scott τονίζει ότι ο μόνος σίγουρος τρόπος να διαπιστώσετε αν έχετε κοιλιοκάκη είναι μέσω εξέτασης αίματος. Είναι ζωτικής σημασίας να μην αποκλείσετε τη γλουτένη από τη διατροφή σας πριν την εξέταση, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Εάν η εξέταση αίματος δείξει αυξημένα επίπεδα αντισωμάτων, είναι πολύ πιθανό να πάσχετε από τη νόσο.

Εάν αναγνωρίζετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα, ειδικά αν επιμένουν, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για περαιτέρω διερεύνηση και διάγνωση. Η έγκαιρη διάγνωση είναι κρίσιμη για τη διαχείριση της κοιλιοκάκης και την αποφυγή μακροπρόθεσμων επιπλοκών.

