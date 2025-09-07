Μέρκιουρι Ψυλλάκης: Η ηρωική τελευταία πράξη του σέρφερ πριν σκοτωθεί από έναν καρχαρία 5 μέτρων στο Ντι Γουάι

Ο ομογενής σέρφερ που δέχτηκε επίθεση από έναν μεγάλο λευκό καρχαρία πέρασε τις τελευταίες του στιγμές προειδοποιώντας τους φίλους του για το αρπακτικό και προσπαθώντας να τους ομαδοποιήσει για ασφάλεια.

Ο 57χρονος Μέρκιουρι «Merc» Ψυλλάκης δαγκώθηκε στη μέση από έναν καρχαρία πέντε μέτρων στο Dee Why, στις βόρειες παραλίες του Σίδνεϊ, λίγο μετά τις 10 π.μ. το Σάββατο.

Ο στενός φίλος του Ψυλλάκη, Τόμπι Μάρτιν, πρώην επαγγελματίας σέρφερ, έσπευσε στην παραλία λίγο μετά την επίθεση μαζί με τη σύζυγο του Ψυλλάκη, Μαρία. «Βρισκόταν στο πίσω μέρος της ομάδας και προσπαθούσε ακόμα να τους μαζέψει όλους όταν ο καρχαρίας τον έβαλε στόχο», είπε στην Daily Telegraph .

«Ήρθε κατευθείαν από πίσω, χτύπησε και έπεσε κατευθείαν πάνω του. Είναι το χειρότερο σενάριο…» σημειώνει.

«Συνήθως έρχονται από το πλάι, αλλά αυτός ήρθε κατευθείαν από πίσω, έπεσε πάνω του και τον δάγκωσε. Ήταν τόσο γρήγορο».

Η σανίδα του σερφ του Ψυλλάκη κόπηκε στη μέση από την επίθεση και ο σέρφερ έχασε και τα δύο πόδια του.

Σέρφερ έσωσαν τον ακρωτηριασμένο κορμό του και τον έσυραν 100 μέτρα στην ακτή. Ο αυτόπτης μάρτυρας Μαρκ Μόργκενταλ περιέγραψε τον καρχαρία ως «τεράστιο».

«Υπήρχε ένας τύπος που ούρλιαζε, “Δεν θέλω να με δαγκώσει, δεν θέλω να με δαγκώσει, μην με δαγκώσεις”», είπε στο Sky News.

«Τότε είδα το ουραίο πτερύγιο να ανεβαίνει και να αρχίζει να κλωτσάει, και η απόσταση μεταξύ του ραχιαίου πτερυγίου και του ουραίου πτερυγίου φαινόταν περίπου τέσσερα μέτρα, οπότε στην πραγματικότητα έμοιαζε με καρχαρία έξι μέτρων».

Έντρομοι οι θεατές παρακολουθούσαν τους σέρφερ να φέρνουν το σώμα του Ψυλλάκη στην ακτή, κάνοντας ό,τι μπορούσαν για να εμποδίσουν τον καρχαρία να ξαναέρθει με τις σανίδες τους.

Αστυνομικοί και ναυαγοσώστες έτρεξαν κατά μήκος της παραλίας μεταξύ του Dee Why και του κοντινού Long Reef για να ειδοποιήσουν όσους βρίσκονταν στο νερό για τον κίνδυνο.

Ο δίδυμος αδερφός του Ψυλλάκη, Μάικ, παρακολουθούσε έναν αγώνα σερφ για νέους στο Long Reef και παρακολούθησε τον αδελφό του να κολυμπάει νωρίτερα εκείνο το πρωί.

Ο επιθεωρητής Τζον Ντάνκαν επαίνεσε τους γενναίους σέρφερ που προσπάθησαν να σώσουν τον Ψυλλάκη, αλλά σημείωσε ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να τον σώσει.