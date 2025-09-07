ΔΕΘ 2025 – Μητσοτάκης για το καλώδιο: Πρόθεσή μας να ολοκληρωθεί το έργο – Η Κύπρος πρέπει να αποδείξει έμπρακτα ότι το θέλει

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης ΔΕΘ

Για το θέμα του καλωδίου με την Κύπρο και το αν γνώριζε τις προθέσεις της Λευκωσίας ή αιφνιδιάστηκε κι αν είχε εικόνα για την εισαγγελική έρευνα όπως και σχετικά με τον «κατάλληλο χρόνο» για να προχωρήσει το έργο, ρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός θέλησε να περιγράψει τη μεγάλη εικόνα ενός σημαντικού έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης που θα ωφελήσει κυρίως την Κύπρο, όπως είπε.  Εξήγησε ότι επειδή η Κύπρος είναι ενεργειακά απομονωμένη γι’ αυτό και επελέγη από την ΕΕ αυτή η προοπτική.

«Πρόθεσή μας είναι το έργο αυτό να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί, αλλά προφανώς πρέπει και η Κύπρος να αποδείξει έμπρακτα ότι το έργο αυτό το θέλει».

Ταυτόχρονα θέλησε να επισημάνει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο δεν είναι το μόνο έργο προτεραιότητας σχετικά με τις διασυνδέσεις και αναφέρθηκε στη διασύνδεση με Κρήτη, Δωδεκάνησα και την Αίγυπτο.

Εκτίμησε ότι σύντομα θα έχουμε καθαρή ορατότητα από την Κύπρο ότι αυτό το έργο το θέλει και το εννοεί και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια.

Τι είπε για το μεταναστευτικό

Για το θέμα του μεταναστευτικού και το τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση τυχόν νέων ροών ο κ. Μητσοτάκης έκανε μια σύντομη ανασκόπηση της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης από το 2019 μέχρι σήμερα.

Σήμερα, η ΕΕ έχει έρθει και έχει ταυτιστεί απόλυτα με τις ελληνικές θέσεις για την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της δράσης των διακινητών, υπογράμμισε. Επεσήμανε ότι ήταν αποτελεσματική η πολιτική με την προσωρινή αναστολή εξέτασης στις βίζες μεταναστών από τη Λιβύη και τόνισε ότι η καλύτερη απόδειξη ευρύτερα για τα αποτελέσματα της αυστηροποιημένης αλλά λελογισμένης μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι ότι το μεταναστευτικό δεν είναι όπως σε άλλες χώρες το θέμα που σήμερα συζητείται πρώτο μαζί με την ακρίβεια.

Θα επιμείνουμε σε αυτή την πολιτική που συνδυάζεται και με μία λελογισμένη εφαρμογή πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης, τόνισε. Είμαι υπέρ της οργανωμένης νόμιμης μετανάστευσης και μέσα στους επόμενους μήνες θα υπάρξει σχετικό νομοσχέδιο, πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για το αν θα επεκταθεί η αναστολή εξέτασης αιτήσεων ασύλου από τη Λιβύη.

 

 

 

14:06 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης για Σαμαρά: Δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά – Βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του

«Εγώ για τον κύριο Σαμαρά, δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά σήμερα. Βλέπω έναν πατέρα που έχασε ...
13:33 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΕΘ 2025 – Μητσοτάκης: Θα εξαντλήσουμε την τετραετία – Οι εκλογές θα γίνουν το 2027

«Θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027» είπε κατηγορηματικά ο πρωθυπουργ...
13:06 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΕΘ 2025: Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Realnews και τον Realfm για την Τουρκία – «Αν δεν ανακληθεί το casus belli, θα μπλοκάρουμε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE»

Μήνυμα στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα επιδιώκει «ήρεμα νερά» αλλά χωρίς καμία υποχώρηση στα κυριαρχι...
12:47 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΕΘ 2025 – Μητσοτάκης: Ο κ. Τσίπρας ζητεί από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική, αλλά ο ίδιος απέτυχε και ως πρωθυπουργός και ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

«Το ζήτημα της όποιας πιθανής επανάκαμψης του κ. Τσίπρα – θέλω να θυμίσω ότι είναι βουλε...
