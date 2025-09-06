Καρχαρίας κατασπάραξε σέρφερ: Έλληνας ομογενής το θύμα

Ένας έμπειρος σέρφερ ελληνικής καταγωγής δέχθηκε επίθεση από καρχαρία και πέθανε στις βόρειες παραλίες του Σίδνεϊ.

Ο 57χρονος Ερμής (Μέρκουρι) Ψυλλάκης υπέστη σοβαρά τραύματα από την επίθεση από μεγάλο λευκό καρχαρία στην παραλία Long Reef λίγο μετά τις 10 π.μ. το Σάββατο (6/9).

Τέσσερις ή πέντε σέρφερ τον ανέσυραν από τα κύματα και τον έφεραν στην ακτή, αλλά είχε χάσει πολύ αίμα και πέθανε επιτόπου

Ο Ψυλλάκης ήταν γνωστός στην κοινότητα του Dee Why και φανατικός σέρφερ, με τον αδελφό του Μάικ να διατηρεί το κατάστημα κατασκευής σανίδων του σερφ, Psillakis Surfboards.

Πρόκειται για το πρώτο τέτοιο συμβάν που σημειώνεται εδώ και πάνω από τριάμισι χρόνια, υποχρεώνοντας τις αρχές να κλείσουν ορισμένες παραλίες.

“Είχε υποστεί θανατηφόρα τραύματα”, πρόσθεσε ο Τόμσον, του αστυνομικού τμήματος στο οποίο υπάγεται η περιοχή, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε τηλεοπτικά δίκτυα.

Δύο τμήματα της ιστιοσανίδας του ανασύρθηκαν και έχουν δοθεί για εξέταση, πρόσθεσε η αστυνομία.

Ο θάνατος αυτός είναι ο πρώτος από επίθεση καρχαρία στην πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας, ύστερα από αυτήν που στοίχισε τη ζωή σε έναν 35χρονο Βρετανό εκπαιδευτή καταδύσεων τον Φεβρουάριο του 2022 στο Λιτλ Μπέι, που βρίσκεται νοτιότερα. Η προηγούμενη θανάσιμη επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ είχε καταγραφεί το 1963.

Σπαρακτικές σκηνές

Η κάτοικος του Σίδνεϊ, Σόφι Λάμσντεν, βρισκόταν στο Ντι Γουάι εκείνη τη στιγμή. «Καθόμουν στην παραλία και έπινα καφέ και χτύπησε ο συναγερμός για καρχαρία. Δύο λεπτά αργότερα, εμφανίστηκαν τέσσερα ασθενοφόρα», είπε στην Daily Telegraph.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στη συνέχεια, καθώς η οικογένεια του θύματος έφτασε στο σημείο.

Ο αδελφός του κατέρρευσε στην άμμο και η μητέρα του χρειαζόταν υποστήριξη για να παραμείνει όρθια, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Telegraph.

