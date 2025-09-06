Βίντεο: Η στιγμή που ο καρχαρίας επιτίθεται στον 57χρονο σέρφερ – «Ήταν μόλις 30 λεπτά στο νερό»

Enikos Newsroom

διεθνή

σέρφερ καρχαρίας

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του έμπειρου σέρφερ ελληνικής καταγωγής, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από καρχαρία και πέθανε στις βόρειες παραλίες του Σίδνεϊ.

Ο 57χρονος Ερμής (Μέρκουρι) Ψυλλάκης υπέστη σοβαρά τραύματα από την επίθεση από μεγάλο λευκό καρχαρία στην παραλία Long Reef λίγο μετά τις 10 π.μ. το Σάββατο (6/9). Η επίθεση σημειώθηκε περίπου 100 μέτρα από την παραλία.

Το βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης του καρχαρία προκαλεί ανατριχίλα.

Δείτε το βίντεο:

Ο πατέρας ενός παιδιού βρισκόταν στο νερό μόνο για περίπου 30 λεπτά πριν δεχτεί επίθεση από αυτό που η αστυνομία περιέγραψε ως «μεγάλο καρχαρία».

Τόσο ο σέρφερ όσο και η σανίδα του εξαφανίστηκαν κάτω από το νερό, δήλωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Στιούαρτ Τόμσον, σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα το Σάββατο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι γιατρός – Πώς μεταμόρφωσα το σώμα μου μετά τα 50» – Οι συμβουλές που χαρίζουν δύναμη και μακροζωία

Λίπος στο συκώτι: Πώς μπορεί να αντιστραφεί το λιπώδες ήπαρ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η περιοδεία στα περίπτερα της ΔΕΘ – Το μονοθέσιο της McLaren, η μπύρα και τα δώρα

Πιερρακάκης: «Μέρισμα της σταθερότητας» το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

Τεστ προσωπικότητας: Σε ποια παραλία θα θέλατε να πάτε; Η επιλογή σας αποκαλύπτει αν είστε αυθόρμητος ή σχολαστικός άνθρωπο...

Τι σημαίνει η φράση «φύσει και θέσει» και από πού προέρχεται
περισσότερα
11:30 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε λαϊκό προσκύνημα στο Armani Teatro η σορός του διάσημου σχεδιαστή μόδας

Το Armani Teatro στο Μιλάνο, όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του διάσημου Ιταλού σχ...
10:57 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Καρχαρίας κατασπάραξε σέρφερ: Έλληνας ομογενής το θύμα

Ένας έμπειρος σέρφερ ελληνικής καταγωγής δέχθηκε επίθεση από καρχαρία και πέθανε στις βόρειες ...
10:42 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Ισραήλ: Ο στρατός καλεί τους κατοίκους της Γάζας να απομακρυνθούν προς μια «ανθρωπιστική ζώνη» νοτιότερα

Ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε το πρωί του Σαββάτου 6/9 τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να απο...
09:32 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Λονδίνο: Μεγάλη φωτιά σε εννιαώροφο κτίριο στο White City – ΦΩΤΟ

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος