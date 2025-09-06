Βίντεο: Η στιγμή που ο καρχαρίας επιτίθεται στον 57χρονο σέρφερ – «Ήταν μόλις 30 λεπτά στο νερό»

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του έμπειρου σέρφερ ελληνικής καταγωγής, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από καρχαρία και πέθανε στις βόρειες παραλίες του Σίδνεϊ.

Ο 57χρονος Ερμής (Μέρκουρι) Ψυλλάκης υπέστη σοβαρά τραύματα από την επίθεση από μεγάλο λευκό καρχαρία στην παραλία Long Reef λίγο μετά τις 10 π.μ. το Σάββατο (6/9). Η επίθεση σημειώθηκε περίπου 100 μέτρα από την παραλία.

Το βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης του καρχαρία προκαλεί ανατριχίλα.

Δείτε το βίντεο:

It has been a horrific day on Sydney’s northern beaches – a 57-year-old man was mauled by a shark close to shore while surfing with mates, dying before he could be pulled from the water. He has been identified as husband and father, Mercury Psillakis. @Sacre88 #7NEWS pic.twitter.com/tyHOnxLr9o — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) September 6, 2025

Ο πατέρας ενός παιδιού βρισκόταν στο νερό μόνο για περίπου 30 λεπτά πριν δεχτεί επίθεση από αυτό που η αστυνομία περιέγραψε ως «μεγάλο καρχαρία».

Τόσο ο σέρφερ όσο και η σανίδα του εξαφανίστηκαν κάτω από το νερό, δήλωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Στιούαρτ Τόμσον, σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα το Σάββατο.