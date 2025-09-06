Kρουαζιερόπλοιo με 450 επιβάτες προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στο Λιμάνι του Πειραιά, όταν ένα κρουαζιερόπλοιο προσέκρουσε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσδεσης σε επιβατικό σταθμό, στο λιμάνι του Πειραιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Λιμενικό, τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 6/9, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Τζελέπη ότι ένα κρουαζιερόπλοιο (Κ/Ζ) σημαίας Μπαχάμες, προσέκρουσε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης του στον επιβατικό σταθμό «ΑΛΚΙΜΟΣ». Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν η πρόκληση ρήγματος μήκους δέκα μέτρων και πλάτους ενός μέτρου, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Οι 450 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στον τερματικό σταθμό κρουαζιέρας. Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου, μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς και την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού από τον αναγνωρισμένο οργανισμό που το παρακολουθεί.

 

 

