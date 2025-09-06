Βόλος: Οδηγούσε ανάποδα σε μονόδρομο – Αρνήθηκε αλκοτέστ και έβρισε τους αστυνομικούς

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Συνελήφθη, σήμερα (6/9) στον Βόλο, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Βόλου, ένας 42χρονος άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, παράβαση του Κ.Ο.Κ., απείθεια, απειλή, εξύβριση και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς, οδηγώντας Ι.Χ. παραβίασε φωτεινούς ερυθρούς σηματοδότες και κινούμενος αντίθετα σε μονόδρομο αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο από τους αστυνομικούς, παρότι σύμφωνα με πληροφορίες ήταν εμφανώς μεθυσμένος.

Επιπλέον, αρνήθηκε να γνωστοποιήσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του, εξυβρίζοντας και απειλώντας τους αστυνομικούς, απωθώντας τους παράλληλα με τα χέρια του, όπως αναφέρει το gegonota.news.

