Μητσοτάκης στη Διοίκηση της ΔΕΘ: «Σε καμιά άλλη πόλη δεν έχουν δοθεί τόσα κονδύλια, σε ποσοστό του ΑΕΠ, όσα στη Θεσσαλονίκη για έργα»

Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης ΔΕΘ

Την πρόταση της κυβέρνησης για την ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τη Διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η ΔΕΘ δεν θα φύγει από το κέντρο της πόλης, το όλο πρότζεκτ της ανάπλασης θα το «τρέξει» το Υπερταμείο και θα χρηματοδοτηθεί από τις δημόσιες δαπάνες.

Δεσμεύτηκε ότι το έργο θα προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς και αναφερόμενος γενικότερα στη Θεσσαλονίκη είπε ότι καμία άλλη πόλη στην Ελλάδα δεν έχει πάρει σε ποσοστό του ΑΕΠ τόσα κονδύλια για την κατασκευή έργων.

Μητσοτάκης ΔΕΘ

Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους της ΔΕΘ- Helexpo ότι δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν.  Απευθυνόμενος στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη τον συνεχάρη για την καθαριότητα της πόλης.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: Πώς μπορεί να αντιστραφεί το λιπώδες ήπαρ

Το σύμπτωμα στο κεφάλι που μπορεί να σχετίζεται με την κατανάλωση κουρκουμά

Πράσινος εκσυγχρονισμός και τετραετείς άγονες γραμμές – Νέα εποχή για την ελληνική ακτοπλοΐα

Πώς πιάστηκε στη «φάκα» της ΑΑΔΕ γνωστός τράπερ – Το πανάκριβο ρολόι και το κόλπο με τη μη ΜΚΟ

Τι σημαίνει η φράση «φύσει και θέσει» και από πού προέρχεται

Γιατί γλιστράμε στον πάγο; Νέα έρευνα αμφισβητεί θεωρίες αιώνων
περισσότερα
13:26 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα δώρα που δέχθηκε στη ΔΕΘ, η ερώτηση στο ΑΙ και ο διάλογος για το μπάσκετ – «Του δίναμε τις πάσες και έβαζε καλάθι»

Στη περίπτερο της Helleniq Energy έκανε στάση ο Κυριάκος Μητσοτάκης,  κατά τη διάρκεια της βόλ...
11:47 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Η βόλτα του Κυριάκου Μητσοτάκη στα περίπτερα της 89ης ΔΕΘ – Το σχόλιο για το μονοθέσιο της McLaren, η μπύρα και η ατάκα για τον Άδωνι Γεωργιάδη

Με τον καθιερωμένο αγιασμό, στον οποίο παρέστη ο Πρωθυπουργός, άνοιξε τις πύλες της η 89η ΔΕΘ....
11:18 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Χατζηδάκης για Flyover: «Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τη Θεσσαλονίκη» – Στο 30% η πρόοδος των εργασιών με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027

Μήνυμα επιτάχυνσης και αποφασιστικότητας για τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης έστειλε, σήμερα, ...
10:50 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Άνοιξε τις πύλες της η 89η ΔΕΘ: Στον αγιασμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Στον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που άνοιξε το ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος