Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα δώρα που δέχθηκε στη ΔΕΘ, η ερώτηση στο ΑΙ και ο διάλογος για το μπάσκετ – «Του δίναμε τις πάσες και έβαζε καλάθι»

Στη περίπτερο της Helleniq Energy έκανε στάση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της βόλτας του στην 89η ΔΕΘ. Ο πρόεδρος της εταιρείας Σπήλιος Λιβανός του έκανε δώρο μια μπάλα της Εθνικής και μια φανέλα της, με το νούμερο 1 και το όνομα Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός σχολίασε ότι έπαιζαν μπάσκετ μαζί με τον κ. Λιβανό όταν ήταν στο κολλέγιο. «Του δίναμε τις πάσες και έβαζε καλάθι» είπε ο κ. Λιβανός, με τον κ. Μητσοτάκη να σχολιάζει ότι «έδινε πολύ καλές ασίστ».

Νωρίτερα είχε επισκεφθεί το περίπτερο της ΕΡΤ, σχολιάζοντας ότι «πάει από το καλό, στο καλύτερο», αφού περιηγήθηκε στον χώρο και ενημερώθηκε για το νέο ΕΡΤnews, τις τεχνολογικές αναβαθμίσεις του Οργανισμού και για το ERTFLIX. Ο Πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος παρουσίασε στον Πρωθυπουργό το δώρο του με αφορμή το Ευρωμπάσκετ 2025: μια αθλητική φανέλα μπάσκετ, στα χρώματα της εθνικής, με το όνομα του Κυρ. Μητσοτάκη γραμμένο πάνω της.

Επίσης, σταμάτησε και στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς όπου η υποδοχή του έγινε με ποντιακούς χορούς και λύρα, ενώ η διοίκηση του Συλλόγου του δώρισαν μια ανθοδέσμη και μια μπάλα.

Ο πρωθυπουργός άκουσε, επίσης, μουσικές μελωδίες από μεταλλόφωνο από παιδιά δημοτικού σχολείου της Πυλαίας, σφυρίζοντας μαζί τους το τραγούδι «Χάρτινο το Φεγγαράκι».

Ο κ. Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο περίπτερο του υπουργείο Παιδείας, όπου τον περίμενε η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη πέρασε από το σταντ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες της φοιτητικής ομάδας αεροδιαστημικής.

Επίσης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα voria.gr, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον κοσμήτορα της Νομικής, Παναγιώτη Γκλαβίνη, για τον βοηθό διδασκαλίας με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει αναπτύξει η start up Gaiant και παραμετροποιεί το πανεπιστήμιο για να συμπληρώνει τον καθηγητή απαντώντας σε ειδικές ερωτήσεις, βελτιώνοντας έτσι τη διάδραση με τους φοιτητές.

Ο κ. Μητσοτάκης μάλιστα ρώτησε τον βοηθό πότε μπήκαν τα ελληνικά στρατεύματα στη Θεσσαλονίκη με το AI μηχάνημα να απαντά τη χρονολογία και επιπρόσθετες ιστορικές λεπτομέρειες. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε να αναπτύξει το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα στη χώρα με το ΑΠΘ για τη χρήση βοηθού AI στη διδασκαλία.