Τζόρτζιο Αρμάνι: Ουρές στο λαϊκό προσκύνημα στο Μιλάνο- «Είναι αδύνατον να τον ξεχάσουμε» λέει ο δήμαρχος

Enikos Newsroom

διεθνή

Αρμάνι λαϊκό προσκύνημα
(Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σχηματίσει ουρά έξω από θέατρο που βρίσκεται στην οδό Μπεργκονιόνε του Μιλάνου, για να αποτίσουν φόρο τιμής στον μεγάλο εκλιπόντα σχεδιαστή μόδας, τον Τζόρτζιο Αρμάνι.

Στην πραγματικότητα οι ουρές είναι δύο: τη μία σχηματίζουν μόνον οι εργαζόμενοι στον οίκο του διεθνούς φήμης μόδιστρου και τη δεύτερη οι κάτοικοι του Μιλάνου και όχι μόνο. Όλοι όσοι θεωρούσαν τον εκλιπόντα στυλίστα μοναδικό κεφάλαιο για τη χώρα τους.

Στην ιταλική συμπρωτεύουσα κηρύχθηκε για μεθαύριο επίσημη ημέρα πένθους. Η κηδεία του “βασιλιά Τζόρτζιο” θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

“Ελπίζω να αφήσω μια ανάμνηση διαρκούς προσπάθειας, σεβασμού και προσεκτικής προσέγγισης των ανθρώπων και της πραγματικότητας. Όλα ξεκινούν από εκεί”, είναι η φράση του Τζόρτζιο Αρμάνι η οποία προβάλλεται σε γιγαντοοθόνη στο εσωτερικό του θεάτρου, όπου πραγματοποιείται το λαϊκό προσκύνημα. Ο χώρος έχει διακοσμηθεί με λευκά λουλούδια.

“Στην πόλη μας ο Αρμάνι βρίσκεται παντού, είναι αδύνατον να τον ξεχάσουμε. Πίστευε στην επαγγελματική δράση ως τρόπο προσωπικής και επαγγελματικής ολοκλήρωσης. Εκ πρώτης όψεως μπορεί να έμοιαζε απόμακρος, αλλά στην πραγματικότητα ήταν πολύ ζεστός και εγκάρδιος, κατανοούσε πάντα τις δυσκολίες των ανθρώπων”, δήλωσε ο δήμαρχος του Μιλάνου Μπέπε Σάλα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: Πώς μπορεί να αντιστραφεί το λιπώδες ήπαρ

Το σύμπτωμα στο κεφάλι που μπορεί να σχετίζεται με την κατανάλωση κουρκουμά

Πράσινος εκσυγχρονισμός και τετραετείς άγονες γραμμές – Νέα εποχή για την ελληνική ακτοπλοΐα

Πώς πιάστηκε στη «φάκα» της ΑΑΔΕ γνωστός τράπερ – Το πανάκριβο ρολόι και το κόλπο με τη μη ΜΚΟ

Τι σημαίνει η φράση «φύσει και θέσει» και από πού προέρχεται

Γιατί γλιστράμε στον πάγο; Νέα έρευνα αμφισβητεί θεωρίες αιώνων
περισσότερα
11:30 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε λαϊκό προσκύνημα στο Armani Teatro η σορός του διάσημου σχεδιαστή μόδας

Το Armani Teatro στο Μιλάνο, όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του διάσημου Ιταλού σχ...
10:57 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Καρχαρίας κατασπάραξε σέρφερ: Έλληνας ομογενής το θύμα

Ένας έμπειρος σέρφερ ελληνικής καταγωγής δέχθηκε επίθεση από καρχαρία και πέθανε στις βόρειες ...
10:42 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Ισραήλ: Ο στρατός καλεί τους κατοίκους της Γάζας να απομακρυνθούν προς μια «ανθρωπιστική ζώνη» νοτιότερα

Ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε το πρωί του Σαββάτου 6/9 τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να απο...
09:32 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Λονδίνο: Μεγάλη φωτιά σε εννιαώροφο κτίριο στο White City – ΦΩΤΟ

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος