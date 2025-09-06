Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε λαϊκό προσκύνημα στο Armani Teatro η σορός του διάσημου σχεδιαστή μόδας

διεθνή

Φωτογραφία: AFP

Το Armani Teatro στο Μιλάνο, όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του διάσημου Ιταλού σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, άνοιξε σήμερα το πρωί τις πύλες του παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων που σχημάτιζαν ουρά για να του απευθύνουν το ύστατο χαίρε, σύμφωνα με το AFP.

Η σορός του θα εκτίθεται όλο το Σαββατοκύριακο σε λαϊκό προσκύνημα στο Armani Teatro για τον κόσμο που θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στον διεθνούς φήμης Ιταλό μόδιστρο.

Η είδηση του θανάτου του την Πέμπτη σε ηλικία 91 ετών συγκλόνισε παγκοσμίως και βύθισε σε πένθος τον κόσμο της μόδας.

Το φέρετρο βρίσκεται στο κέντρο του θεάτρου του, όπου ο Αρμάνι έχει περπατήσει στην πασαρέλα τόσες πολλές φορές. Μια μοναδική δέσμη φωτός το φωτίζει. Το υπόλοιπο δωμάτιο είναι στο σκοτάδι, φωτισμένο από εκατοντάδες κεριά σε υφασμάτινες λάμπες. Α

Στο βάθος, μια μεγάλη φωτογραφία του, κομψού και χαμογελαστού, να χαιρετά το κοινό στο τέλος μιας επίδειξης μόδας. Δίπλα της, ένα από τα αγαπημένα του αποφθέγματα: «Η κληρονομιά που ελπίζω να αφήσω είναι μια κληρονομιά δέσμευσης, σεβασμού και προσοχής στους ανθρώπους και στην πραγματικότητα. Από εκεί ξεκινούν όλα». Στο βάθος, ακούγεται το Nuvole Bianche, ένα τραγούδι του Ludovico Einaudi. Αγρυπνούν πάνω από το φέρετρο ο Leo Dell’Orco , σύντροφος και δεξί χέρι του Giorgio, ο ανιψιός του Andrea Camerana, και ο Federico Marchetti, ένας από τους πιο έμπιστους συνεργάτες του. Φροντίζοντας ότι όλα θα πάνε ακριβώς όπως θα ήθελε, υπεύθυνη είναι η Anoushka Borghesi, η διευθύντρια επικοινωνίας του.

10:57 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

