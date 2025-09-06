Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολική Μάνη

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αρχοντικό του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στη Λακωνία.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 52 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., με 17 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων.