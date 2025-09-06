Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολική Μάνη

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αρχοντικό του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στη Λακωνία.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 52 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., με 17 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων.

13:03 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 45χρονος κατηγορείται ότι κρατούσε αιχμάλωτη μία 44χρονη και την βίαζε

Για βιασμό, αρπαγή, υπεξαγωγή εγγράφων, σωματική βλάβη, απειλή και κλοπή συνελήφθη στη Θεσσαλο...
12:57 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαίο στη λεωφόρο Συγγρού: Λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό

Λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό στη λεωφόρο Συγγρού στο ρεύμα προς Αθήνα.
12:48 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Τύρναβος: Έκλεψαν 3 τόνους σταφύλια και τα συσκεύασαν μέσα στο… αμπέλι

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στον Τύρναβο, όπου άγνωστοι, όχι μόνο μπήκαν μέσα σε αμπ...
12:05 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Λέσβος: Σύλληψη άνδρα για τη φωτιά στη Βρίσα – Έκανε εργασίες με τροχό

Ένας άνδρας συνελήφθη την Παρασκευή 5/9, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας,  ως υπαίτιος τ...
