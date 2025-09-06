Γυναίκα που έχασε 25 κιλά αποκαλύπτει τα 4 λάθη που επιβραδύνουν την απώλεια βάρους – «Παραλείπετε γεύματα»

Η απώλεια βάρους δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Συχνά, μικρά λάθη που κάνουμε στην καθημερινότητα μπορούν να επιβραδύνουν την πρόοδό μας. Μια fitness coach, η οποία έχασε 25 κιλά σε 4 μήνες, αποκαλύπτει τα τέσσερα πιο συνηθισμένα λάθη που σας απομακρύνουν από τον στόχο σας.

Τα 4 λάθη που εμποδίζουν την απώλεια βάρους, σύμφωνα με ειδικό

Η προπονήτρια φυσικής κατάστασης και πιστοποιημένη διατροφολόγος Amaka, η οποία έχασε 25 κιλά σε 4 μήνες, αποκαλύπτει τα λάθη που μπορεί να κάνετε και τα οποία επιβραδύνουν την πορεία σας, στην απώλεια βάρους. Η ειδικός τονίζει τη σημασία της συνέπειας, της υπομονής και της εφαρμογής ορισμένων αλλαγών στον τρόπο ζωής που θα κάνουν την προσπάθεια σας πιο βιώσιμη και αποτελεσματική.

Σύμφωνα με την Amaka, τα 4 πράγματα που σας εμποδίζουν να χάσετε κιλά είναι τα εξής:

Παραλείπετε γεύματα για πιο γρήγορη απώλεια βάρους

Ημέρες υπερφαγίας

Καταναλώνετε φαινομενικά «υγιεινά» σνακ

Έλλειψη συνέπειας

Παραλείπετε γεύματα για πιο γρήγορη απώλεια βάρους

«Σας υπόσχομαι ότι το να παραλείπετε γεύματα θα σας γυρίσει μπούμερανγκ», λέει η Amaka. «Θα νιώθετε έντονη πείνα με αποτέλεσμα να φάτε παραπάνω αργότερα». Η παράλειψη γευμάτων δεν αποτελεί λύση για την απώλεια βάρους και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον μεταβολισμό σας.

Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να προσέχετε είναι ο συνολικός αριθμός θερμίδων που καταναλώνετε σε μια μέρα. Η ειδικός συμβουλεύει ότι ακόμα κι αν νηστεύετε, πρέπει να τρώτε ισορροπημένα και υγιεινά γεύματα.

Ημέρες υπερφαγίας

Εάν τρώτε υπερβολικά τα Σαββατοκύριακα σε σχέση με την υπόλοιπη εβδομάδα, αυτό μπορεί να αναιρέσει ολόκληρη την πρόοδό σας. «Αν είστε πολύ αυστηροί από Δευτέρα έως Παρασκευή και μετά τρώτε υπερβολικά από Σάββατο έως Κυριακή, αναιρείτε την προσπάθειά σας», είπε η Amaka.

Σύμφωνα με την ειδικό, θα πρέπει να θέσετε κανόνες για το Σαββατοκύριακο προκειμένου να αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση φαγητού. «Ξεκουραστείτε, χαλαρώστε και προσέξτε γιατί δύο ημέρες είναι αρκετές για να καταστρέψετε τη σκληρή δουλειά των πέντε ημερών».

Καταναλώνετε φαινομενικά «υγιεινά» σνακ

Φαινομενικά «υγιεινά» σνακ όπως οι μπάρες γκρανόλα, οι ξηροί καρποί, τα μπισκότα χαμηλών λιπαρών και οι μπάρες πρωτεΐνης, μπορεί να είναι παραπλανητικά. Παρά το γεγονός ότι η συσκευασία τα κατηγοριοποιεί ως «υγιεινά» σνακ, οι θερμίδες εξακολουθούν να μετράνε.

«Τα άσκοπα σνακ μπορεί να προσθέσουν έως και 500+ θερμίδες την ημέρα, οπότε μοιράσετε προσεκτικά αυτά τα σνακ σε μερίδες, επειδή θα μπορούσαν να είναι ο λόγος για τον οποίο η πρόοδός σας είναι αργή», είπε η γυναίκα.

Έλλειψη συνέπειας

Η συνέπεια είναι το κλειδί στην απώλεια βάρους. Τα αποτελέσματα δεν φαίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, γι’ αυτό πρέπει να σταματήσετε να ελέγχετε το βάρος σας καθημερινά. Παραμείνετε συνεπείς στο πρόγραμμά σας και μην αγχώνεστε αναμένοντας γρήγορα αποτελέσματα. Οι αριθμοί στη ζυγαριά μπορεί να είναι παραπλανητικοί.